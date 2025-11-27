Castilla y León
Un hombre hospitalizado en Burgos tras recibir un disparo
Como consecuencia de la acumulación de personas en el lugar de la agresión ha resultado herida una mujer de 50 años, quien ha caído al suelo tras recibir un empujón y se ha golpeado la cabeza
EFE
Un hombre de 47 años ha resultado herido este jueves tras recibir un disparo en la ciudad de Burgos, donde ha sido hospitalizado para tratarle de las heridas sufridas en esta agresión, ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2.
Al parecer, el disparo ha sido realizado por otro hombre en la calle Vitoria, a la altura del número 165, poco antes de las nueve de la noche, hasta donde se ha desplazado una UVI móvil para evacuar al herido.
Inicialmente el 1-1-2 informó de que el afectado era un joven de 30 años, pero finalmente ha detallado que la edad era de 47 años, según los datos recabados por la Policía Nacional, que ha enviado a varios efectivos junto a la Policía Local.
El suceso ha generado gran confusión en la zona y como consecuencia de la acumulación de personas en el lugar de la agresión ha resultado herida una mujer de 50 años, quien ha caído al suelo tras recibir un empujón y se ha golpeado la cabeza.
Esta mujer ha sido también evacuada al Hospital de Burgos en un ambulancia de soporte vital básico.
- Extremadura dará hasta 3.000 euros por cambiar de coche si se entrega el viejo para desguace
- Ilusión en el Rodeo de Cáceres por la apertura de un nuevo supermercado: 'Es una magnífica noticia para un barrio en expansión
- Años de infierno': condenados cuatro menores por un caso extremo de hostigamiento continuado a un compañero en Cáceres capital
- Esther Rodríguez Rojo, desde su tienda de moda 'efecto dominó' en Cáceres: 'Pasan primero por el Eroski y luego se acercan por aquí
- Lizarrán regresa al centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres: 'Necesitamos trabajadores, ofrecemos 1.600 euros netos y 40 horas semanales
- Agustina González, de Plasencia, llega a los 109 años 'muy contenta
- La Junta de Extremadura tendrá que reemplazar a unos 10.000 empleados públicos durante los próximos 15 años
- El AVE a Extremadura suma otro avance: Lantania y Sacyr se encargarán de la electrificación del tramo Talayuela-Plasencia