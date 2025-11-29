En un parque
Investigan la muerte de dos jóvenes en Jaén por "posible suicidio"
Se ha decretado el secreto de sumario
EP
La Policía Nacional de Jaén investiga la muerte de dos jóvenes halladas a la 1.30 horas de este sábado en el Parque de la Victoria de la ciudad jiennense.
Fuentes del citado cuerpo han afirmado en declaraciones a Europa Press que se ha decretado el secreto de sumario hasta que no se levante por parte del juez.
El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha precisado a esta agencia que recibieron un aviso a las 1,30 horas de la mañana por dos jóvenes "posiblemente fallecidas" en el Parque de la Victoria de Jaén.
La sala coordinadora del 112 activó a efectivos de Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y servicios sanitarios, que confirmaron el fallecimiento. La hipótesis inicial de trabajo es considerar este suceso como "posible suicidio".
- El chef cacereño Juanma Zamorano denuncia públicamente una situación de acoso y no descarta acciones legales
- Atascos en Pintores y hasta fallos de cobertura: el encendido de Navidad de Cáceres rompe todos los pronósticos con un lleno histórico
- Más de 500 viviendas públicas en Cáceres: ¿Cuáles son los requisitos para conseguirlas?
- La gran metamorfosis de la plaza Marrón de Cáceres empieza a ser una realidad: zonas verdes, una fuente mural, un mirador y 55 nuevos árboles
- El PSOE de Mérida llora la pérdida de su compañera Teresa Marín Benítez
- El paisajista contemporáneo Miguel Urquijo diseñará los jardines de los apartamentos de lujo del Palacio de Abrantes de Cáceres
- Extremadura dará hasta 3.000 euros por cambiar de coche si se entrega el viejo para desguace
- Pedro Montes, profesor en el 'Dioce' de Cáceres: 'Hay una sobreprotección de los padres