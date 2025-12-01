En Villarreal
Fallece una niña de 12 años en la piscina de un centro deportivo en Castellón
Los servicios de emergencias han acudido para socorrer a la joven, aunque los esfuerzos no han evitado su muerte
Concha Marcos
La piscina del centro de tecnificación deportiva de Villarreal, en Castellón, ha cerrado al público esta tarde de lunes, después de que, según apuntan fuentes consultadas por El Periódico Mediterráneo, una joven de unos 12 años habría sido encontrada en el fondo de la piscina.
Hasta el lugar se han desplazado unidades de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como del servicio de emergencias.
Como apuntan las mismas fuentes, los sanitarios han intentado reanimar a la niña aunque, desafortunadamente, los esfuerzos no han evitado su muerte. Familiares de la chica han sido avisados por las autoridades.
La causas de su fallecimiento se determinarán en la correspondiente autopsia.
La chica era una nadadora habitual y pertenecía al club Tritons de la ciudad.
Mediterráneo ampliará esta información cuando trasciendan más detalles sobre este suceso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cáceres y Badajoz, a 46 minutos a partir del lunes: 'Vamos a notar mucho la diferencia con estos trenes
- El nuevo local de copas de la parte antigua de Cáceres abre sus puertas por todo lo alto: no faltaron el jamón ibérico y los embutidos
- Una discusión por dinero, motivo por el que un hombre lleva 20 horas atrincherado en su casa en Cilleros (Cáceres)
- Julián Pantrigo López, un maestro de Zarza la Mayor (Cáceres) que sufrió los problemas de la posguerra española
- ¿Cuál es el barrio más rico y más pobre de Cáceres? La renta por hogar, al detalle
- Tres atenciones sanitarias y un susto con los bomberos: las incidencias del exitoso encendido navideño en Cáceres
- La hostelería de la plaza Mayor de Cáceres alucina con el encendido navideño: “Nunca había venido tanta gente”
- Cae un árbol de grandes dimensiones sobre un coche mientras circulaba por la rotonda de los Alamitos de Plasencia