Violencia machista

Un hombre mata presuntamente a su mujer y después se suicida en Madrid

Una ambulancia del Summa 112.

Una ambulancia del Summa 112. / Archivo

Javier Niño González

Madrid

Un hombre ha matado presuntamente a su mujer con un arma blanca en Torrejón de Ardoz. Posteriormente, el varón se ha lanzado desde la azotea de la vivienda, según informa el 112 de la Comunidad de Madrid.

El caso está siendo investigado como posible violencia de género por la Policía Nacional con la colaboración de la Policía Local.

[Noticia en desarrollo. Habrá ampliación]

