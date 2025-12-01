Violencia machista
Un hombre mata presuntamente a su mujer y después se suicida en Madrid
Javier Niño González
Madrid
Un hombre ha matado presuntamente a su mujer con un arma blanca en Torrejón de Ardoz. Posteriormente, el varón se ha lanzado desde la azotea de la vivienda, según informa el 112 de la Comunidad de Madrid.
El caso está siendo investigado como posible violencia de género por la Policía Nacional con la colaboración de la Policía Local.
[Noticia en desarrollo. Habrá ampliación]
