Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Detenidos una mujer y su pareja por la muerte del hijo de ella, de 4 años, en Almería

El cadáver del pequeño fue encontrado en la noche del miércoles en una playa del municipio almeriense de Garrucha

Detenidos una mujer y su pareja por la muerte del hijo de ella, de 4 años, en Almería.

Detenidos una mujer y su pareja por la muerte del hijo de ella, de 4 años, en Almería. / EFE

EFE

Sevilla

Una mujer y su actual pareja han sido detenidos en Almería por la muerte del hijo de ella, un niño de 4 años, cuyo cadáver fue encontrado en la noche del miércoles en una playa del municipio almeriense de Garrucha, según han informado este jueves a EFE fuentes cercanas a las investigación.

Fuentes del Ayuntamiento de Garrucha han explicado de que, sobre las 22:30 horas, se recibió aviso sobre la desaparición de un menor y se activó una búsqueda por parte de Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil.

Las fuentes próximas a la investigación han añadido que la madre del menor y su actual pareja son las dos personas detenidas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un hombre tras un choque de un vehículo contra un animal en Logrosán
  2. Talento, emoción y orgullo extremeño: así ha brillado la primera gala de los Premios WOMAN Extremadura
  3. La Junta de Extremadura amplía a los abuelos las ayudas de hasta 1.100 euros mensuales a la conciliación
  4. Con palos, a patadas y a puñetazo limpio: las imágenes de la pelea con más de 50 implicados en Aldea Moret (Cáceres)
  5. Los viajes en autobús con origen y destino en Extremadura seguirán siendo gratuitos en 2026
  6. Miguel Ángel Bravo, el abuelito universitario de Cáceres, no quiere ir a La Madrila: 'Se puede armar la de San Quintín
  7. El Tribunal Supremo anula las condenas por prevaricación a cinco exalcaldes de pueblos del Valle del Jerte por los vertidos de cerezas
  8. La primera gasolinera que se construyó en Mérida ya es oficialmente un Bien de Interés Cultural

Los sindicatos convocan una huelga indefinida en enero contra el estatuto de Sanidad

Los sindicatos convocan una huelga indefinida en enero contra el estatuto de Sanidad

Ya hay fecha para la admisión de alumnos el próximo curso en Extremadura: del 9 al 22 de abril

Ya hay fecha para la admisión de alumnos el próximo curso en Extremadura: del 9 al 22 de abril

Los Premios Extremadura Exporta reconocen el talento y la innovación de cinco empresas

Los Premios Extremadura Exporta reconocen el talento y la innovación de cinco empresas

El Ayuntamiento de Cáceres limpia en tiempo récord las pintadas de la escultura de Muñoz Chaves tras el último acto vandálico en Cánovas

El Ayuntamiento de Cáceres limpia en tiempo récord las pintadas de la escultura de Muñoz Chaves tras el último acto vandálico en Cánovas

Extremadura tendrá cuatro escenarios de riesgo ante las infecciones respiratorias: de la mascarilla al teletrabajo

Extremadura tendrá cuatro escenarios de riesgo ante las infecciones respiratorias: de la mascarilla al teletrabajo

Moraleja concienciará en Ciberseguridad este viernes y sábado

Moraleja concienciará en Ciberseguridad este viernes y sábado

Arranca en Grecia un juicio contra activistas que ayudaron a refugiados durante la crisis migratoria

Arranca en Grecia un juicio contra activistas que ayudaron a refugiados durante la crisis migratoria

La inauguración del belén de la Vera Cruz da la salida a la ruta belenística de Plasencia

La inauguración del belén de la Vera Cruz da la salida a la ruta belenística de Plasencia
Tracking Pixel Contents