El presunto asesino de Mari Trini y su bebé, a la Policía: "Si me lleváis a Suiza, os lo cuento"

La Policía ha concluido sin éxito la búsqueda en una balsa de Berbes (Asturias) de los cadáveres de María Trinidad Suardíaz y de su hija, Beatriz, desaparecidas en 1987, poco antes de que su marido fuera juzgado por malos tratos. Los últimos datos recabados por los investigadores apuntaban a la posibilidad de que los restos de Mari Trini, de 25 años, y su bebé, de trece meses, podían estar dentro de un coche sumergido en la balsa El Fondil, que recogía los desechos de una antigua mina de fluorita en Berbes, cerca de Ribadesella (Asturias), pero los trabajos llevados a cabo por los agentes y la Unidad Militar de Emergencias (UME) esta semana han resultado negativos.

Tras descartar esa línea de investigación, y sin más hilos fiables de los que tirar, la esperanza de la Policía pasa ahora por que el marido de Mari Trini, Antonio da Silva, único sospechoso de la desaparición y asesinato de la mujer y de la niña, cuente lo que ocurrió con ellas hace 38 años y revele su paradero. Como desveló el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, varios agentes de la Policía Nacional acudieron el pasado 25 de noviembre al asilo de Zamora donde, a sus 81 años, está internado 'El Portugués', después de pasar por la cárcel y de vivir en la calle; y se entrevistaron con él.

Ni confirmó ni desmintió

El anciano se mostró poco colaborador con los agentes, que interrogaron al hombre en dos sesiones, de mañana y de tarde, tratando de extraer algún dato cierto que lleve hasta Mari Trini y su bebé. A pesar de que los crímenes ya habrían prescrito, Da Silva eludió las preguntas de los policías, contestando en francés (vivió muchos años en Francia y Suiza) cuando no le interesaba comunicarse con ellos, y "manoteando" (daba manotazos) para zanjar la conversación. Cuando los investigadores le preguntaron si los cadáveres estaban en la balsa de Berbes, el presunto asesino "ni confirmó ni desmintió" esa posibilidad.

En todo el tiempo que estuvieron reunidos, solo hubo un momento en que Da Silva se ofreció a dar información a los policías, según ha sabido este medio. Pero los agentes comprobaron que se trataba de un ofrecimiento interesado cuando el anciano les dijo: "Si me lleváis a Suiza, os lo cuento". Los agentes no dieron credibilidad alguna a su propuesta y supieron que lo que en realidad pretendía 'El Portugués' era que le sufragaran un viaje al país donde vivió y fue feliz durante la mayor parte de su juventud.

En Suiza Da Silva fue minero y contrabandista. Pasó luego por Alemania y Francia, donde fue acusado entre otros delitos de agresión sexual y secuestro. Luego, regresó a España y conoció a Mari Trini.

Problemas con las enfermeras

Si consiguiera que lo trasladaran a Suiza 'El Portugués' conseguiría además salir de la residencia donde tiene muchos problemas de convivencia. Trata mal a las enfermeras y se queja cuando no le atienden el primero. Da Silva lleva generando problemas en el asilo desde que llegó, el año pasado, después de que los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zamora lo rescataran de la calle, viviendo en una tienda de campaña. Varios vecinos que solían darle ropa y comida alertaron de su situación.

La jueza de Gijón Ana López Pandiella, y los agentes de la UDEV que investigan la desaparición de Mari Trini y su bebé, tratan de resolver el caso por todos los medios y saben que la solución pasa porque 'El Portugués' hable.

Mari Trini se casó con Da Silva en 1985. Según denunció, él le pegaba con frecuencia. Ella huyó y se refugió en una casa de monjas situada en La Guía (Gijón). En esa ciudad dio a luz a su hija. Tras su denuncia, Da Silva fue detenido y estuvo en prisión dos meses. Quedó en libertad y tiempo después logró que Mari Trini volviera con él.

En la cárcel

El 15 de julio de 1987, la mujer acudió con su bebé y también con 'El Portugués' a la Audiencia de León. Allí les notificaron que el juicio contra el hombre seguía adelante y se celebraría después del verano, el 15 de septiembre de 1987. Nunca volvieron a verlas. 'El Portugués' sostuvo que se habían ido juntos a El Algarve y que luego se habían separado.

Da Silva fue detenido y encarcelado por otros delitos en 1989. Luego, regresó a su país. La Policia buscó pistas sobre Mari Trini en las dos casas donde convivieron: en 2016, una en Matadeón de los Oteros (León) y en 2018, otra en Berbes (Asturias). Entonces detuvieron de nuevo a 'El Portugués'. Pasó tres días en el calabozo mientras registraban su casa. Volvió a guardar silencio y volvió a quedar en libertad.