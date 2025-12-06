Una mujer fallece y dos niños de 3 años resultan heridos graves tras precipitarse desde un décimo piso en Madrid

SAMUR-Protección Civil ha confirmado este martes la muerte de una mujer que se ha precipitado desde un décimo piso en un edificio situado en la calle Ricardo Ortiz, en el distrito de Ciudad Lineal (Madrid).

En el mismo suceso, dos niños de 3 años han resultado heridos graves y han sido trasladados a diferentes hospitales de la capital para recibir atención especializada.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, según la información facilitada por los servicios de emergencias. En el dispositivo han intervenido, además, efectivos de la Policía Municipal de Madrid y de los Bomberos de Madrid.