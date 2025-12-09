La pareja de la madre del niño asesinado en Almería lo violó y golpeó hasta la muerte

La pareja de la madre de Lucas, el pequeño de cuatro años asesinado en Garrucha (Almería) la pasada semana, habría violado y golpeado hasta matar al niño, según se desprende de la investigación de la Guardia Civil, que no descarta incluso que la madre fuese testigo de una parte de la agresión.

Así se recoge en el auto de ingreso en prisión dictado por la Sección Civil y de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de Vera (Almería), al que ha tenido acceso EFE, en el que se deja constancia de cómo ya antes de la agresión mortal, Juan David R.C. “maltrataba y golpeaba” de forma habitual al menor.

Según los investigadores, el hombre aprovechaba los momentos en los que se quedaba al cuidado de Lucas en el domicilio que compartía con su madre y en una ocasión habría llegado a fracturar un hueso del brazo del niño. El auto añade que esas agresiones se producían posiblemente "con conocimiento” de la madre de Lucas, Bárbara Ysmar B.O.

De acuerdo al auto, sobre las 11:00 horas del pasado 3 de diciembre la madre del menor se fue a preparar comidas al quiosco en el que trabajaba, dejando solos en la vivienda a su pareja y al niño. Juan David habría aprovechado para violar al menor y golpearlo “de forma reiterada” en el abdomen y otras partes del cuerpo. Una agresión que según el informe preliminar de la autopsia, al que ha tenido acceso EFE, habría provocado la muerte de la víctima a causa de un shock hipovolémico, desgarro hepático y un politraumatismo abdominal con derrame intestinal.

La Guardia Civil considera, según este auto, que Bárbara Ysmar podría haber presenciado al menos una parte de esta agresión ya que sobre las 12:00 horas habría regresado al domicilio, después de que su compañero sentimental le trasladase que el niño se encontraba “mal”.

La madre pudo haber estado presente

La madre acudió inmediatamente al domicilio, lo que hace pensar a los investigadores según consta en el auto, que "incluso podría haber estado presente en parte de esa agresión física del menor" que finalmente falleció hacia las 15:30 horas. Según el auto el propio acusado manifestó ante el juez que la mujer habría acudido en las “horas previas al fallecimiento del menor al domicilio” y habría estado presente durante parte del episodio sin que “hubiera tenido intención presunta de evitarlo o asistir a su hijo”.

En este sentido, el auto incide en la transcripción de los mensajes que habría remitido la mujer a sus familiares y a otras personas, de los que “se deduce indiciariamente que la propia investigada se habría atribuido participación presunta en la causa de la muerte del menor” y que además habría acompañado a su pareja mientras portaba el cuerpo sin vida de su hijo, sin hacer nada.

La investigación apunta que, una vez muerto Lucas, ambos investigados habrían acudido con su cuerpo hasta un antiguo búnker ubicado en la playa de Garrucha, en el límite con el municipio vecino de Mojácar (Almería), donde abandonaron el cadáver.

Maltrato habitual

El auto subraya asimismo que la madre de Lucas tenía “indiciariamente conocimiento previo del maltrato habitual del investigado con respecto a su hijo menor", tal y como se deduce de las declaraciones de testigos en esta causa como de lo que ella misma había dicho en otras ocasiones ante la policía y los jueces.

“La investigada tenía conocimiento previo de dicho maltrato, ya que en un proceso penal en el que fue parte y se condenó al denunciado a la privación de acercarse al menor habría quedado acreditada la existencia de un episodio de maltrato. Asimismo, dicho maltrato habitual se habría producido en su presencia de forma presunta, debido a que los testigos que convivían con los denunciados lo habrían manifestado en este sentido”, añade.