Rescatado un joven en A Coruña tras ser arrastrado al mar por una ola

Un joven de nacionalidad italiana fue rescatado sobre las 13.00 horas de este sábado tras haber caído al mar en A Coruña, en las proximidades de la Torre de Hércules por una dotación de la Cruz Roja del Mar que la subió a bordo de una lancha de salvamento. El servicio de emergencias 112 Galicia recibió el aviso de una persona que se encontraba en la zona de la Caracola de punta Herminia y vio como era arrastrada por una ola, aunque consiguió mantenerse a flote. Según indican, el hombre estaba pidiendo ayuda al no ser capaz de salir del agua por sus propios medios.

Otras dos personas que se encontraban con el accidenado también recibieron asistencia sanitaria al caer en las rocas tras ser arrastradas por un golpe de mar, aunque no llegaron a caer al agua.

Momento del rescate de uno de los jóvenes que fueron arrastrados a las rocas por un golpe de mar. / TVG

Los Bomberos de A Coruña desplazaron un equipo de rescate al lugar, pero la lancha de la Cruz Roja del Mar 'LS Hércules' llegó con antelación y pudo recoger al hombre, que se encontraba consciente, aunque fue recogido por una ambulancia en la base de la entidad asistencial situada junto a la Torre de Control Marítimo para su traslado al Hospital Universitario de A Coruña.

Agentes de policía y urgencias sanitarias en el operativo de rescate en punta Herminia. / TVG

Fueron alertados Urgencias Sanitarias de Galicia-061, Salvamento Marítimo, el servicio de Guardacostas de Galicia, Policía Nacional y Local, y Bomberos de A Coruña, así como el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo, cuya intervención no fue necesaria.

La rampa en la que se encuentra el monumento conocido como la Caracola es un lugar donde se han producido varios accidentes de este tipo por parte de personas que presencian el oleaje o que tratan de hacer fotografías. Aunque en el lugar están colocados carteles que advierten del peligro que supone acercarse al agua cuando el oleaje es intenso, el hecho de que los jóvenes fuesen italianos pudo influir en que no entendieran la advertencia. Este sábado no hay alertas por el mal estado del mar, aunque la Aemet sí mantiene activo un aviso amarillo por fenómenos costeros.