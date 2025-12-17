En Tetuán
Detenido un joven por la muerte a puñaladas de su madre esta madrugada en Madrid
La víctima se encontraba "prácticamente exsanguinada" a la llegada de los servicios de emergencias, que solo han podido certificar su muerte
Redacción
La Policía Nacional ha detenido este miércoles a un joven de 22 años como presunto autor de la muerte de su madre de 49 años, a la que presuntamente asestó varias puñaladas en un domicilio del distrito madrileño de Tetuán.
El suceso ha tenido lugar alrededor de las 00:45 horas en una vivienda del número 267 de la calle Bravo Murillo de la capital. La Policía Nacional, que investiga lo ocurrido en colaboración con la Policía Municipal, cree que el joven presuntamente propinó múltiples puñaladas a su madre en todo el cuerpo.
El supervisor de guardia de Samur-PC, Emilio Benito, ha explicado que a la llegada de la Policía, la primera en personarse, la víctima "se encontraba ya en parada cardiorrespiratoria", tras lo que los agentes han iniciado maniobras de reanimación. La mujer, de nacionalidad boliviana, fue encontrada con múltiples heridas de arma blanca en el cuello y la espalda, "prácticamente exsanguinada", según ha indicado el jefe de las emergencias, y, tras media hora de intentos, el servicio ha certificado su muerte.
La Policía detuvo al hijo, nacido en España, mientras que en el domicilio no se encontraba en ese momento la pareja de la víctima. Agentes del DEVI de Policía Científica, así como del grupo V de Homicidios se ha hecho cargo de la investigación.
