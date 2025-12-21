En el pico Toneo
Susto en Asturias: un alud arrastra 300 metros a dos montañeros y los deja semienterrados en la nieve
Uno de los hombres fue trasladado al hospital en helicóptero tras sufrir un corte en la cabeza
D. M. / M. Á. G.
Dos hombres han tenido que ser evacuados en helicóptero tras ser alcanzados por un alud en Aller (Asturias). Ellos mismos avisaron a los servicios de emergencias. Fueron arrastrados por la nieve y quedaron semienterrados. El suceso se produjo en la mañana de este domingo, en la cara norte del pico Toneo, muy próximo a la estación invernal de Fuentes de Invierno. El alud alcanzó a los dos montañeros cuando estaban realizando una ruta con crampones.
Lo ocurrido generó expectación en la cercana estación de Fuentes de Invierno. Pese a estar cerrada a la práctica del esquí, las personas que se acercaron a disfrutar de la soleada jornada estuvieron siguiendo el operativo de evacuación con atención.
Rescate
El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), se encargó de rescatar a los dos varones que resultaron afectados por el alud de nieve en la zona del corredor del Pico Toneo en Aller. Uno de ellos fue evacuado por el equipo de rescate al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), ya que presentaba un corte en la cabeza.
Según informó el SEPA, el Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 13:49 horas. Fue uno de los afectados quien efectuó la llamada. Explicó que un alud de nieve los había arrastrado y su compañero estaba semiinconsciente. Minutos después señaló que su compañero estaba recuperando la consciencia. De inmediato se movilizó al equipo de rescate a bordo de la aeronave medicalizada.
A las 14:22 horas se informó que los rescatadores ya estaban con los dos afectados. Al parecer estaban haciendo una ruta con crampones, cuando el desprendimiento de una capa de hielo causó el alud de nieve que los arrastró unos 300 metros dejándolos semienterrados. Tras ser atendidos, el grupo de rescate trasladó a uno de ellos hasta donde tenía estacionado su vehículo, en la zona de San Isidro, y al segundo varón lo evacuó al HUCA.
Los rescatadores dieron por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 15:31 horas.
La sala del 112 del SEPA informó a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).
Suscríbete para seguir leyendo
- La Junta de Extremadura plantea pagar luz, agua, gas y suscripciones a plataformas de contenidos a los bares de pueblos de hasta 300 vecinos
- El jamón favorito de Toño Pérez, chef de Atrio, restaurante Tres Estrellas Michelín de Cáceres: Extrem ibérico puro 100% de bellota
- Hallan el cuerpo de un hombre en una finca de la Ribera del Marco de Cáceres
- Detenido el miembro del clan de los Hilarios que seguía en busca y captura por el tiroteo de San Lázaro
- La furgoneta que atropelló a Juan Ferrer en Plasencia, que ha fallecido por las lesiones, le desplazó 16 metros
- Restaurante Lateral aterriza en Cáceres: ocupará el local del 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
- El Palacio de Mayoralgo se prepara para su nueva etapa como sede de la Diputación de Cáceres
- Las obras en el aljibe del Museo de Cáceres sacan a la luz otro tesoro histórico