En un descampado
Hallan el cadáver de una mujer con aparentes signos de violencia en Málaga
El cadáver, aún sin identificar, está pendiente de la correspondiente autopsia
EFE
Málaga
La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el hallazgo este domingo del cuerpo sin vida de una mujer con aparentes signos de violencia en un descampado de la zona norte de la capital malagueña.
El cadáver, aún sin identificar, está pendiente de la correspondiente autopsia, y se ha activado el protocolo judicial, han informado a EFE fuentes policiales.
- La Junta de Extremadura plantea pagar luz, agua, gas y suscripciones a plataformas de contenidos a los bares de pueblos de hasta 300 vecinos
- El jamón favorito de Toño Pérez, chef de Atrio, restaurante Tres Estrellas Michelín de Cáceres: Extrem ibérico puro 100% de bellota
- Hallan el cuerpo de un hombre en una finca de la Ribera del Marco de Cáceres
- Detenido el miembro del clan de los Hilarios que seguía en busca y captura por el tiroteo de San Lázaro
- La furgoneta que atropelló a Juan Ferrer en Plasencia, que ha fallecido por las lesiones, le desplazó 16 metros
- Restaurante Lateral aterriza en Cáceres: ocupará el local del 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
- El Palacio de Mayoralgo se prepara para su nueva etapa como sede de la Diputación de Cáceres
- Las obras en el aljibe del Museo de Cáceres sacan a la luz otro tesoro histórico