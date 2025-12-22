Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bajo investigación

Hallado un hombre muerto con una herida de arma de fuego en Tarragona

El cuerpo ha sido encontrado por unos vecinos a primera hora de la tarde de este domingo, quienes han avisado a los servicios de emergencias

Agentes de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo.

Agentes de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo. / ACN

EFE

El cuerpo de un hombre con una herida de bala ha sido hallado este domingo en una zona boscosa del municipio de Tarragona, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

El cuerpo ha sido encontrado por unos vecinos a primera hora de la tarde de este domingo, quienes han avisado a los servicios de emergencias.

Fuentes de los Mossos han indicado a EFE que la División de Investigación Criminal (DIC) de Tarragona ha abierto una investigación sobre este suceso, sobre el que se ha decretado el secreto de sumario.

Este es el segundo hombre que ha fallecido este domingo de forma violenta en Cataluña, tras el cuerpo encontrado de madrugada en la vía pública de la localidad barcelonesa de Molins de Rei con heridas por arma blanca

