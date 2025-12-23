Investigación
Detenidos tres jóvenes por la muerte por arma blanca de un hombre en Barcelona el pasado domingo
Lo arrestados por el crimen, ocurrido en la localidad de Molins de Rei, pasarán este miércoles a disposición judicial
EFE
Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres jóvenes en Sant Feliu y Torrelles de Llobregat (Barcelona) por estar presuntamente relacionados con la muerte el pasado domingo de un hombre en Molins de Rei (Barcelona) que presentaba heridas de arma blanca.
Así lo han informado a EFE este martes fuentes próximas a la investigación del caso, que se abrió cuando, sobre las cuatro de la madrugada del 21 de diciembre, los Mossos hallaron sin vida a un hombre de 42 años en la calle Foment, con heridas ocasionadas por marca blanca en el marco de una pelea.
Los tres jóvenes, de entre 22 y 25 años, fueron detenidos poco después de los hechos y, actualmente, permanecen en las dependencias policiales.
Las fuentes antes mencionadas han explicado que este miércoles pasarán a disposición judicial.
- Monroy y Campillo de Deleitosa, los pueblos que pueden decidir el último escaño en las elecciones de Extremadura
- Lotería de Navidad 2025, en directo | El 78477, primer cuarto premio del sorteo
- Aparece en buen estado el joven de 23 años que desapareció en Cáceres
- Miguel Ángel Gallardo dimite como secretario general del PSOE de Extremadura pero tomará el acta de diputado
- El descalabro del PSOE deja fuera de la Asamblea de Extremaura a históricos dirgentes socialistas
- El bar En Ca Rosi reparte 36.000 euros en Cáceres: 'Pensábamos que era El Gordo, pero nos conformaremos con ‘El Gordino’
- Bar Lisboa, en el corazón de Alcántara (Cáceres): desayunos, tapas y familia desde hace casi medio siglo
- Adiós al bar de polígono de Cáceres que hacía tortillas de diez centímetros de grosor