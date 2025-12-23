Toxicología no halla posibles restos de agresión sexual en el cuerpo del niño de cuatro años fallecido en Almería

El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ha remitido al juzgado el informe definitivo sobre las muestras biológicas de Lucas, el niño de cuatro años fallecido en Garrucha (Almería), cuyos resultados descartan posibles restos de una posible agresión sexual.

El dictamen, al que ha tenido acceso EFE, arroja resultados negativos en todas las pruebas practicadas para detectar indicios biológicos de una agresión sexual, uno de los delitos más graves que se imputaban inicialmente a la pareja de la madre del niño, Juan David R.C., quien se encuentra en prisión provisional.

Según el informe del Servicio de Biología, los análisis de los hisopos practicados al cadáver han dado resultado "negativo" tanto en la búsqueda de espermatozoides como en la detección de antígeno prostático específico (PSA), descartando la presencia de semen.

Asimismo, las pruebas para detectar amilasa humana, marcador de la saliva, también han resultado negativas en dichas zonas.

Tras cotejar el ADN extraído de las muestras con la sangre indubitada de Lucas, los forenses determinan que se ha obtenido "un mismo perfil genético masculino coincidente con el suyo", por lo que "no se detectan características genéticas que sugieran la presencia de ADN ajeno".

Este informe debilitaría la hipótesis de la violación que se barajó tras la autopsia preliminar, que refería un "desgarro" y una "sustancia blanquecina".

La defensa del principal acusado sostiene que dichas lesiones y fluidos son consecuencia de problemas intestinales severos, estreñimiento o del propio "aplastamiento de intestinos" que causó la muerte.

El informe del Servicio de Química confirma además la presencia de "trazas de ibuprofeno" y de un metabolito de este fármaco en la sangre del menor.

La madre y su pareja afirmaron en unos audios aportados este lunes al juzgado que estaban tratando el malestar del niño con este antiinflamatorio, administrado "cada cuatro horas" basándose en consultas de internet.

La defensa alega que este suministro intensivo de ibuprofeno, lejos de curar al niño, pudo agravar la hemorragia interna provocada por las maniobras de "sobado" o masajes abdominales que le practicaron para supuestamente aliviarle los gases, convirtiendo una lesión tratable en un cuadro de shock hipovolémico fatal.

El análisis toxicológico también ha rastreado la posible presencia de alcohol etílico, drogas de abuso, estupefacientes y sustancias de sumisión química como GHB o escopolamina, y ha arrojado un resultado negativo en todos los casos.

Los resultados forenses se suman a la batería de pruebas presentada este lunes por la defensa de Juan David, que incluye grabaciones de voz del menor, para solicitar un cambio en la calificación de los hechos.

Los letrados sostienen que la muerte de Lucas no fue un crimen de odio ni un asesinato con agresión sexual, sino un homicidio imprudente derivado de una "negligencia sanitaria absoluta" y de la aplicación de remedios caseros y prácticas de curanderismo por parte de unos cuidadores que ignoraron la gravedad médica real del niño.