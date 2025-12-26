TRAGEDIA
Encuentran un hombre de 57 años calcinado en una casa de Pontevedra
Fue localizado por un familiar tras advertir los vecinos de que había una ventana quemada y se baraja que pudo morir electrocutado
N. D.
Pontevedra
Un hombre de 57 años de edad ha sido localizado muerto en una vivienda de la parroquia pontevedresa de Mourente, según informa el 112.
Las mismas fuentes apuntan que los vecinos del lugar, en la zona de A Condesa, vieron una ventana quemada en la vivienda y se dio aviso a los familiares, que accedieron al interior y encontraron el cadáver.
Según ha señalado el Concello, el hombre apareció calcinado, y se apunta que pudo morir electrocutado, lo que generó un incendio que afectó a la ventana.
Además del 061, acudieron al lugar efectivos de la Policía Nacional y Local que ahora investigan las causas concretas del suceso
- El AVE de Extremadura no tendrá que esperar a que se construya la estación de Toledo
- Los funcionarios de la Junta de Extremadura tienen un nuevo portal del empleado
- Prohíben a un padre acercarse a un hijo menor, intoxicado con cannabis, en Plasencia
- ¡Búscate en las imágenes de las cañas de Nochebuena en Cáceres!
- De Sierpes a Reyes Huertas: las calles y escaleras de Cáceres que más cuestan subir
- Cáceres da ejemplo y los partidos se unen en bloque para que el autobús sea más barato
- Una obra monumental en plena parte antigua de Cáceres para cerrar 2025: comienzan la restauración de la cubierta de la Preciosa Sangre
- Sin Papá Noel, con regalos humildes y en un ambiente más familiar: así se celebraba la Navidad en Cáceres hace 50 años