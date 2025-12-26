Atropello
Muere una menor atropellada en Almería tras bajar del coche
Fueron varios conductores los que alertaron al Teléfono 112 de la presencia de dos turismos parados y una persona tendida en la calzada
EFE
Una joven de 17 años ha fallecido tras ser atropellada en la autovía A-7, a su paso por el municipio almeriense de Huércal-Overa, tras bajarse del vehículo en el que viajaba y que conducía un familiar.
El suceso tuvo lugar sobre las 22:15 horas de este jueves en el punto kilométrico 666 de la citada vía en sentido Almería, según ha informado a EFE el servicio de emergencias 112 Andalucía.
Fueron varios conductores los que alertaron al Teléfono 112 de la presencia de dos turismos parados y una persona tendida en la calzada.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, Mantenimiento de Carreteras y del Centro de Emergencias Sanitarias 061.
Fuentes sanitarias han confirmado al 112 que la víctima, una mujer de 17 años, falleció durante el traslado al Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa, al parecer tras haber sido arrollada por otro vehículo al apearse del coche en el que circulaba.
- El AVE de Extremadura no tendrá que esperar a que se construya la estación de Toledo
- Los funcionarios de la Junta de Extremadura tienen un nuevo portal del empleado
- Prohíben a un padre acercarse a un hijo menor, intoxicado con cannabis, en Plasencia
- ¡Búscate en las imágenes de las cañas de Nochebuena en Cáceres!
- De Sierpes a Reyes Huertas: las calles y escaleras de Cáceres que más cuestan subir
- Cáceres da ejemplo y los partidos se unen en bloque para que el autobús sea más barato
- Una obra monumental en plena parte antigua de Cáceres para cerrar 2025: comienzan la restauración de la cubierta de la Preciosa Sangre
- Sin Papá Noel, con regalos humildes y en un ambiente más familiar: así se celebraba la Navidad en Cáceres hace 50 años