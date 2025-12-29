Hallado el cuerpo sin vida del segundo desaparecido en Málaga

El cuerpo sin vida del segundo desaparecido por el temporal de lluvias en Alhaurín el Grande (Málaga) ha sido localizado este lunes en las tareas de búsqueda que se desarrollaban a lo largo del río Fahala.

El cuerpo ha sido hallado en este río, ya en el término municipal de Cártama, según ha confirmado el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, antes de su discurso en un acto de partido. EFE

Puesto de mando del dispositivo de búsqueda. / Ayuntamiento Alhaurín el Grande

El cuerpo del otro desaparecido fue localizado sobre las 17.00 horas de este domingo a un kilómetro del punto donde fue hallado bocabajo la furgoneta en la que viajaban, que quedó totalmente destrozada. A los dos hombres, de 53 y 54 años, se les perdió la pista a las 23.00 horas del sábado, cuando salieron de un establecimiento del pueblo y se dirigieron en la furgoneta a la vivienda de uno de ellos, localizada en una zona rural, a la que se accede cruzando el río Fahala. Precisamente, la red Hidrosur registró esa noche 134,7 litros por metro cuadrado en esa zona esa noche, convirtiéndose en una de las zonas más castigadas por las precipitaciones.

El Ayuntamiento cancela todos los eventos navideños

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha anunciado este lunes que ha suspendido todos los actos navideños previstos para los próximos días "ante la gravedad de los hechos ocurridos y en señal de respeto". Así, no se celebrarán los eventos conocidos como Navidad en tus plazas, la Neon Party y la fiesta prevista para recibir el 2026.