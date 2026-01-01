Investigación
Detenido un hombre como presunto autor de la muerte de una mujer en Madrid
EP
Madrid
Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un varón como presunto responsable de un delito de homicidio ocurrido en el barrio madrileño de Villaverde, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.
Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 31 de diciembre, cuando el Grupo V de Homicidios tuvo conocimiento del hallazgo de una mujer precipitada en el madrileño distrito de Villaverde.
Tras una Inspección Técnico Policial por parte del DEVI de Policía Científica, los investigadores han efectuado diversas averiguaciones y han procedido a la detención de este individuo en fecha 31 de diciembre como presunto responsable de un delito de homicidio.
- El pueblo a ocho kilómetros de Cáceres que da ejemplo y castigará con hasta el doble del IBI a las viviendas vacías
- Cáceres fija un precio de 48 euros para matricularse en su nuevo curso formativo Aula Mentor
- Los sanitarios salvan la vida a dos hombres tras sufrir dos paradas cardiorrespiratorias en la San Silvestre de Mérida
- La familia de Robe recibirá su Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, concedida hace un año
- Cáceres concluye 2025 con la licitación de la faraónica obra del Museo del Madruelo: 14,4 millones de euros
- Plasencia cierra el parque de Los Pinos la tarde de Nochevieja y Año Nuevo
- Zona de Bajas Emisiones de Cáceres: qué cambia y qué sigue igual en la circulación y estacionamiento del centro
- Las negociaciones para la investidura de Guardiola siguen abiertas a la espera de 'concretar medidas