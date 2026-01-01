A prisión por asesinato el detenido por el incendio que mató a una joven de 25 años en Alicante

La plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche, antiguo Juzgado de Instrucción número 4, ha acordado este jueves la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el español de 44 años detenido por causar el incendio de su vivienda que mató a una joven de 25 años que vivía en el piso superior y provocó lesiones graves a la pareja de la víctima, de 33 años, que sigue ingresado en la UCI del Hospital General ilicitano con pronóstico reservado.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana han confirmado la decisión judicial de encarcelar al arrestado por la Guardia Civil y han precisado que el hombre queda investigado en una causa abierta por los delitos de incendio, asesinato y lesiones.

El ahora apresado salió el pasado enero de prisión y solo en la Guardia Civil le figuran cerca de medio centenar de antecedentes por diferentes delitos. Sus vecinos lamentaban "el año que nos ha dado" y, sobre todo, "que haya tenido que ocurrir una desgracia tremenda e irreparable para que nos hagan caso".

Intencionalidad

No ha trascendido si el detenido ha reconocido los hechos en su comparecencia, pero la calificación jurídica de asesinato y no de homicidio induce a pensar que la investigación realizada por la Guardia Civil descarta el homicidio imprudente y refleja la intencionalidad del ahora encarcelado. En ese sentido fueron las declaraciones realizadas a este diario por varios vecinos del mismo edificio y de inmuebles colindantes al del suceso. Todos coincidían en señalar por un lado las amenazas de muerte previas del apresado, drogodependiente y muy conflictivo.

Según los moradores de la zona, el presunto autor del fuego amenazó con quemarlos vivos. En un vídeo grabado por el joven que ha perdido a su pareja y está hospitalizado se puede escuchar claramente cómo el detenido les grita: "¡Lo vais a pagar muy caro!". Además de los testimonios, la Guardia Civil ha destinado a la investigación del caso a un grupo especialista en incendios, que también se ha apoyado en los análisis de los profesionales de los Bomberos.

Del cuartel a Elche

El vecino de Crevillent detenido tras el incendio provocado el pasado lunes por la tarde en un domicilio del inmueble de la plaza Al-Shafra ha sido trasladado a primera hora de la mañana de este día de Año Nuevo desde el cuartel crevillentino hasta la Ciudad de la Justicia en Elche. Allí se ha realizado una comparecencia en la que la Fiscalía ha solicitado el ingreso en prisión y así lo ha acordado el juzgado de guardia.

Los vecinos del apresado afirmaron tras el suceso que era muy problemático y ya le habían denunciado más de 30 veces ante la Policía Local, quejas a las que hay que sumar 45 antecedentes con la Guardia Civil.

Duelo

En Crevillent, no sólo el Ayuntamiento decretó un día de luto oficial, izó a media asta la bandera municipal y suspendió una fiesta, las Campanadas Australianas, que se iban a celebrar al mediodía del día 31 en el mismo escenario donde a las cuatro de la tarde fue la misa funeral por la fallecida de 25 años. También el Club Atletismo Maratón tuvo el detalle de solicitar a los participantes en la San Silvestre Crevillentina que evitaran en la medida de lo posible los disfraces durante la carrera.