Muere un hombre en Barcelona por un reto en directo: "Le pagaron cocaína y whisky para que se matase"

Cuando Dani logró entrar en la habitación de su hermano Sergio, se lo encontró arrodillado y con la cabeza apoyada en el colchón. Estaba inmóvil, rígido. Su mano agarrotada aún sostenía el teléfono. Dani la tocó y la notó fría: “Mamá, Sergio está muerto”, le anunció a su madre, que observaba, angustiada, desde el quicio de la puerta.

En la mesa de la habitación había una botella de whisky casi vacía, dos latas de bebidas energéticas y una montañita de cocaína plantada en una placa de color rojo. El ordenador y la 'webcam' estaban encendidos. Había gente mirando la escena. Sergio murió en directo, mientras sus observadores le preguntaban: “¿Ya estás durmiendo la mona, Sergio? ¿Aún no te has acabado la botella de whisky?”.

Se llamaba Sergio Jiménez Ramos y cumplió 37 años el pasado 13 de diciembre. Murió la víspera de Nochevieja, en su dormitorio, llevando a cabo (presuntamente) un reto emitido en directo por internet: según su entorno, estos observadores que le incitaban a beber más whisky le habrían pagado esa botella y seis gramos de cocaína. El desafío consistía, según la versión familiar, en acabárselo todo en menos de tres horas. Sergio se ha convertido en el primer caso en España de persona que muere en directo por realizar un reto.

Sergio, en la foto que utilizaba en sus redes sociales / Cedida

Consternación en Vilanova

En el tanatorio de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) se registraba, el viernes por la tarde, un goteo incesante de familiares, amigos y conocidos de Sergio, fallecido durante la madrugada del 30 al 31 de diciembre hacia las dos de la mañana. La consternación se mezclaba con la indignación. Todos conocían ya la versión de la muerte de Sergio: alguien le había pagado seis gramos de cocaína y una botella de whisky para consumirla contrarreloj. ¿Pero quién?

"Hay que encontrar a los culpables y que lo paguen", repetían los presentes. Dentro, en la sala de vela número 2, Teresa y Daniel, madre y hermano del fallecido, lloraban la pérdida de Sergio, apodado 'El Salchi'. Ambos sabían que el chico, con problemas de consumo de drogas y en tratamiento psiquiátrico, llevaba unos meses realizando este tipo de retos en directo por internet.

"A mí me lo dijo Jordi, mi hijo mayor, que vive en el Pirineo. Nos avisó hace un par de meses de que Sergio hacía este tipo de vídeos", cuenta Teresa a EL PERIÓDICO. Ella fue la que dio la voz de alarma: "Yo estaba durmiendo. Un poco antes de las dos de la mañana me levanté para ir al lavabo y vi que la puerta de la habitación de Sergio, que vivía conmigo, estaba entreabierta. Le pregunté qué estaba haciendo pero no me contestó. Intenté entrar, pero había ropa o algo en el suelo del dormitorio y no pude. Le seguí preguntando desde fuera, pero no me contestaba. Lo veía arrodillado en la cama, como si estuviera rezando".

Arrodillado en el suelo

Teresa llamó a sus otros dos hijos: Jordi y Daniel, que reside en Martorell. Este último fue quien decidió acudir a la llamada de su madre. A bordo de un pequeño vehículo de 49 centímetros cúbicos, recorrió de madrugada los casi 50 kilómetros que separan su casa de la de su madre. Cuando llegó, entró en la habitación y se encontró la escena.

"Había una botella de whisky prácticamente vacía, un par de latas de bebidas energéticas y un montón de cocaína sobre una placa roja. Mi hermano estaba arrodillado en el suelo, con la cabeza apoyada en el colchón. El ordenador estaba encendido y desde ahí se escuchaban voces que le preguntaban si estaba durmiendo la mona".

Dani prosigue contando: "Llamé a la ambulancia y me dijeron que lo incorporase, pero no podía porque tengo un problema de espalda. Cuando lo toqué, tenía la mano fría. Me di cuenta de que estaba muerto y se lo dije a mi madre. Cuando llegaron las asistencias, me confirmaron que no se podía hacer nada. Que había que llamar a los Mossos d'Esquadra porque mi hermano estaba muerto".

Sergio acababa de cumplir 37 años y se encontraba en tratamiento psiquiátrico / Cedida

Retos con cocaína

Teresa explica que la tarde anterior había visto la botella de whisky. "Le pregunté de dónde la había sacado y me dijo que se la había dado 'un colega'. Le recordé que él no puede consumir alcohol por las medicinas que toma para su tratamiento psiquiátrico. Él me dijo que no me preocupase, porque ese día no se había tomado las pastillas para poder beber. Le pedí que no lo hiciera, pero no me hizo caso, y por la noche se encerró en su habitación". Su hermano Dani ya le había avisado días antes. "Sergio, o acabas con la droga o la droga va a acabar contigo".

En la boca de los presentes en el tanatorio solo había un nombre: Simón Pérez Golarons. El conocido economista de Vilanova i la Geltrú que perdió su trabajo en 2017, tras hacerse viral un vídeo en el que salía, aparentemente bajo el efecto de alguna sustancia, junto a su novia, Silvia Charro, hablando sobre hipotecas. Desde entonces, Pérez Golarons cayó en desgracia y se dedica a llevar a cabo retos en directo por internet para sobrevivir, como él mismo ha contado en innumerables ocasiones.

¿Por qué el entorno de Sergio lo señala?: "Porque él ha sido el que le ha enseñado a Sergio este tipo de retos. Salen juntos en muchos directos", cuentan sus amigos. En los últimos meses, Simón Pérez ha entrado en una espiral autodestructiva y los retos que lleva a cabo suelen estar relacionados con el consumo de cocaína. Usuarios de su canal hacen donaciones para que compre coca y la consuma en directo, bien esnifada, bien fumada (la forma más adictiva de consumo de esta sustancia).

"Mendicidad digital"

Sergio, con problemas de drogodependencia, aparece en varios vídeos de Simón, que le llama "Sancho". De hecho, fue el propio Simón Pérez el que dio en su canal de YouTube la noticia del fallecimiento de Sergio en un directo: "Ha pasado a mejor vida. Me han dicho que se metió seis gramos en tres horas. Que se metió una raya de dos gramos; eso te provoca una sobredosis". Al parecer, Sergio decidió emprender él también este camino: abría retransmisiones en directo y recibía donaciones para comprar droga que consumía delante de los donantes.

Este tipo de contenidos, en los que personas enfermas, adictas o desesperadas se humillan en directo a cambio de dinero, está en auge. La llamada "mendicidad digital" está en boga y no solamente en España: el pasado mes de agosto falleció en Francia el 'streamer' Raphaël Graven 'Pormanove'. Su muerte fue retransmitida en directo en la plataforma Kick tras pasar 12 días recibiendo vejaciones y golpes.

En el velatorio, los amigos de Sergio señalaban a "los 'streamers' que consumen este tipo de contenidos, humillando a las personas más vulnerables", explican a EL PERIÓDICO Jesús y Vicente Paños, amigos de Sergio y propietarios de un desguace próximo al tanatorio. "Son gentuza que se aprovecha de los demás. Le pagaron cocaína y whisky para que se matase. Mi hijo también es drogodependiente, ha estado consumiendo con Sergio y le podría haber pasado a él".

El cadáver de Sergio fue sometido a una autopsia el mismo 31 de diciembre. La familia permanece a la espera de los resultados para emprender las acciones legales pertinentes. EL PERIÓDICO se ha puesto en contacto con Mossos d'Esquadra, que han confirmado que realizaron la intervención en casa de Sergio, donde hallaron "a una persona fallecida y que se está a la espera de los resultados de la autopsia". En vista de las informaciones que han ido surgiendo en las últimas horas, podrían ampliar el contexto de lo acontecido, por si fuese necesario acometer una investigación.