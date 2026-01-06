La lluvia condiciona el penúltimo día de búsqueda de los dos niños desaparecidos en el naufragio de Indonesia

El duodécimo día del operativo para localizar a los dos niños valencianos desaparecidos tras el trágico naufragio en Indonesia de la embarcación turística en la que viajaban junto a sus padres y dos de sus hermanos se está viendo condicionado por un temporal.

Según informa la prensa local, los equipos de rescate se está enfrentando a una llovizna gris y constante que está dificultando el trabajo para encontrar el casco del barco donde se sospecha que quedaron atrapados los menores.

Así con todo, "aunque el clima durante la búsqueda estuvo nublado y lluvioso, no apagó el espíritu de búsqueda", ha remarcado el jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate (Basarnas) de Maure, Fathur Rahman en declaraciones de The Hey Bali News.

Se intensifican los esfuerzos

El también coordinador de la misión ha informado que a pesar de las adversidades del clima, el grupo de trabajo ha intensificado sus esfuerzos en el que se prevé sea el penúltimo día de la operación, a la espera de conocer si las autoridades concederán una nueva prórroga.

El personal desplegado en este día doce de búsqueda representa una de las mayores movilizaciones en un solo día desde el hundimiento del KM Putri Sakinah la tarde del 26 de diciembre, sobre las 20.30 horas de la tarde, hora local.

Búsqueda de los desaparecidos en Indonesia durante los primeros días tras el naufragio. / IMAGEN FACILITADA POR FAMILIARES / Europa Press

Según informa The Hey Bali News, el equipo conjunto se ha ampliado este martes a 168 personas, quienes están rastreando las diversas zonas del estrecho de Padar que se les ha asignado, distribuidas en 18 buques principales. El operativo incluye, además, cinco unidades de sonar de barrido, drones térmicos y sistemas multihaz avanzados para no dejar ninguna zona potencial sin examinar.

Carrera contrarreloj

Los equipos de rescate apuran las últimas horas de la que podría ser la penúltima jornada de búsqueda, entrando en un momento crítico condicionado por las adversidades del clima y la profundidad del mar, principales adversarios en una carrera contrarreloj.

Mientras tanto, la familia confía en que las autoridades anuncien una nueva prórroga y mantengan el dispositivo hasta localizar a los dos menores, una petición respaldada por el propio embajador de España en Indonesia, Bernardo de Sicart Escoda.