Condenada a 15 meses de cárcel por acusar en redes a un famoso DJ de Ibiza de agredirla sexualmente: "la violación no ocurrió"

La mujer que ha acusado públicamente desde 2022 al conocido DJ Guy Gerber de drogarla y violarla durante una fiesta miente, según acaba de considerar probado una jueza de Ibiza. El productor musical, famoso por su trabajo en locales exclusivos de Ibiza, Londres, Los Ángeles y Nueva York, nunca le suministró ninguna sustancia para anular su voluntad ni tampoco la agredió sexualmente durante una fiesta a la que ambos asistieron en la isla griega de Mykonos en 2013, de acuerdo con la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza, a la que ha accedido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica. La resolución judicial da la razón al DJ, representado por el abogado Jaime Campaner, que defendía que él y la mujer tuvieron sexo consentido aquella noche.

Tres años y medio después de que la joven, que nunca denunció a Gerber ante la policía ni los juzgados, iniciara una campaña viral contra el DJ en redes sociales llamada "our time is now" (nuestro tiempo es ahora), en la que "animaba" a otras mujeres a denunciarlo por agresión sexual, la magistrada Clara Ramírez de Arellano considera probado que "la violación de la que acusa a Gerber no ha ocurrido".

En su resolución judicial, la jueza afirma que la chica "atribuyó a Gerber un delito de violación a sabiendas de su falsedad" y la condena a quince meses y un día de cárcel por un delito continuado de calumnias con publicidad. La mujer también tendrá que publicar la sentencia en sus redes sociales, durante seis meses, como había pedido el DJ.

Un chupito de Tequila

En sus publicaciones, que según la sentencia "tuvieron un impacto y alcance masivo y solo en Instagram fueron compartidas por 900.000 personas", la joven aseguraba que conoció al productor cuando ella tenía 27 años en la casa de una amiga común en Mykonos, la noche del 21 de julio de 2013.

Allí, según su versión, el DJ le habría suministrado Rohypnol, un fármaco empleado en casos de sumisión química , y la habría violado: "Él estaba terminando de pinchar, así que me acerqué a sentarme a su lado. Fue entonces cuando me ofreció, según me dijo, una raya de droga estimulante y un chupito de Tequila. Como estaba sobria, pensé que no sería tan mala idea".

"Unos 10 o 15 minutos después, vi que él se inclinaba para besarme. Me sentí totalmente impactada e inmediatamente quise apartarlo, pero ya no podía mover los brazos, aunque mi cabeza gritara. Lo siguiente y último que recuerdo es que me rodeó con su brazo y me acompañó a su habitación mientras mi consciencia se apagaba hasta la oscuridad total como si fuera un interruptor de luz", añadía la mujer.

Dolor intenso en la vagina

De acuerdo con su relato, tras perder la consciencia, despertó "cuatro o cinco horas más tarde, desnuda en la cama, a su lado, sin recordar nada y con un dolor intenso en la vagina".

Gerber denunció a la mujer por calumnias y pidió dos años de prisión para ella en el juicio celebrado en Ibiza el pasado 24 de septiembre. Ahora, la jueza destaca en su sentencia que "la declaración de la acusada deja muchas dudas respecto de la veracidad de la misma".

Tras la supuesta violación, la mujer "no acudió a un centro hospitalario pese a encontrarse tan mal y con un fuerte dolor en la vagina" y "no se realizó ningún análisis de sangre u orina que pudiera constatar la presencia de Rohypnol". Tampoco contó nada a los asistentes de la fiesta ni a sus amigos.

"Sorprende la actitud de la acusada, quien ante la gravedad de los hechos que ella misma publicó en sus redes sociales y teniendo la posibilidad de obtener asesoramiento jurídico respecto a los pasos a seguir, ya que trabajaba en un despacho de abogados en el que tambien trabajaba su propio hermano como abogado, no contara nada a nadie lo ocurrido, y teniendo todos los medios a su alcance para denunciar ante las autoridades competentes la agresión sexual que dice haber sufrido, no lo hiciera", recoge la sentencia.

Otra violación con Rohypnol

La magistrada también resalta en su resolución que, a pesar de que la mujer sostiene que cuando empezó a encontrarse mal y Gerber la intentó besar, "entrando ella en pánico", ambos estaban junto a varios amigos, "ninguna de las personas que estaban en la fiesta ha corroba, al menos, que vieron a la acusada en ese estado de pánico o bajo los efectos de alguna droga que limitaba su voluntad y que precisaba de ser ayudada a caminar".

La jueza recuerda que es la segunda vez que la joven acusa públicamente a un hombre por hechos idénticos: "Sorprende que en dos ocasiones y por dos hombres distintos la acusada haya sido drogada con Rohypnol y agredida sexualmente y en ninguno de los casos ha denunciado"

La jueza recuerda que es la segunda vez que la joven acusa públicamente a un hombre por hechos idénticos y en ninguno de los casos interpuso una denuncia formal ante la policía o la justicia. La mujer declaró en el juicio celebrado en Ibiza que, en marzo de 2022, nueve años después de ser supuestamente violada por Gerber, otro individuo, que también la habría drogado con Rohypnol, la agredió sexualmente en una fiesta en Ibiza.

"Llama la atención y sorprende que en dos ocasiones, en dos sitios distintos y por dos hombres distintos la acusada haya sido drogada con Rohypnol y ha sido agredida sexualmente y en ninguno de los dos casos ha interpuesto la correspondiente denuncia ni ha recibido asistencia médica", afea la jueza en su sentencia.

Cancelaron varios contratos

La joven apuntó durante el juicio que nunca denunció a Gerber a la policía porque "me faltó valentía y esperaba que otras mujeres abusadas por él lo denunciaran". La magistrada no la cree y afirma que "carece de logica alguna que le faltara valentía para interponer la denuncia y no le faltara valentía para publicar en múltiples ocasiones en sus redes sociales que había sido violada por Gerber, acompañando la publicación de la fotografía de este".

Las acusaciones de la mujer, además de "falsas", según la sentencia, ocasionaron a Gerber un "grave perjuicio económico", ya que tras la "campaña difamatoria" puesta en marcha por la chica, "se cancelaran varios contratos al DJ (entre ellos varios contratos en discotecas de Ibiza) que le hubieran supuesto unos ingresos muy elevados".

Renunció a la indemnización

A pesar de ello, el productor musical rechazó en el juicio pedir ninguna indemnización a la mujer, algo que la jueza valora positivamente en su sentencia cuando concluye que "no consta acreditado motivo alguno para dudar de la veracidad de lo declarado por Guy Gerber, ningún motivo espurio puede desprenderse de su declaración, ni siquiera hay un motivo económico toda vez que incluso ha renunciado a cualquier indemnización que pudiera corresponderle". Incluso a pesar de que la mujer causó con sus acusaciones "un grave daño moral" al DJ y a su familia, según la sentencia.

La jueza reconoce que "ninguna persona está obligada a interponer la correspondiente denuncia por una agresión sexual; es muy respetable querer preservar esa parte de tu intimidad por muy diversas razones: miedo a no ser creída, miedo al agresor, miedo a las consecuencias familiares…; la persona elige el momento en el que está en condiciones para interponer la denuncia, incluso aunque hayan transcurrido años".

"Dice mucho de la persona"

Pero también recuerda a la mujer que calumnió a Gerber que "cuando se denuncia debe de hacerse ante los órganos competentes para su investigación, de forma que también se puedan salvaguardar los derechos del supuesto autor".

La magistrada llega a afirmar en su resolución que "no interponer la correspondiente denuncia y hacerlo público, de forma continuada, en las redes sociales nueve años después de, supuestamente, haber tenido lugar la violación, dice mucho de la persona que elige esta opción, haciendo dudar seriamente de la veracidad de sus afirmaciones".