Violencia machista
Un hombre agrede con "extrema gravedad" a su pareja y su hija de tres años en Zaragoza y se esconde en un piso
La Policía ha detenido al agresor tras permanecer una semana oculto en una vivienda de la avenida Madrid
A. T. B.
La Policía detuvo el martes a un vecino de Zaragoza por, supuestamente, agredir con "extrema gravedad" a su pareja y a la hija de esta veinteañera, una menor de tres años que la semana pasada fue asistida en el hospital Universitario Miguel Servet por las lesiones que había sufrido. Según ha podido saber El Periódico de Aragón, fue un operativo que se desarrolló sobre las 15.30 horas de este martes 13 de enero en un piso de la avenida Madrid (283), en el barrio de Las Delicias, donde se había refugiado el detenido tras conocer que las dos víctimas habían abandonado el domicilio en el que permanecían retenidas. Desde entonces, de hecho, se encontraba en paradero desconocido hasta que se le pudo localizar en una vivienda de dicho inmueble.
Es una investigación que está dirigiendo la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la mano de la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Zaragoza, cuya titular, la jueza Belén Ballestín, autorizó la entrada en este domicilio de la avenida Madrid ya cercano a Vía Hispanidad. Y el resultado fue satisfactorio, pues los agentes le pusieron los grilletes al varón, Arturo LL. T., sin que se reseñaran graves incidentes en el desarrollo de un operativo trascendente por quedar encuadrada la víctima en el riesgo extremo del sistema Viogén. En cualquier caso se había decidido activar al Equipo Territorial de Negociadores por si este individuo se hubiera atrincherado.
En los calabozos
Desde allí fue trasladado hasta los calabozos de la comisaría de Actur-Rey Fernando, donde al cierre de la edición de este diario se encontraba a la espera de pasar a disposición judicial por sendos delitos de lesiones y malos tratos en el ámbito de la violencia doméstica y de la violencia de género. Y es que Arturo LL. T. agredió a ambas según consta en la denuncia que interpuso la progenitora en la comisaría de Delicias. Allí compareció el día 8 de enero una vez que el día 6 logró abandonar el domicilio en el que residía con el detenido aprovechando que dormía en ese momento.
En el hospital Universitario Miguel Servet se personó el día 7, y debido a las importantes lesiones que ambas presentaban, se activó el protocolo de actuación. Hasta allí fueron comisionadas varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana para dar cuenta de lo sucedido, unos hechos que al día siguiente amplió la víctima cuando formuló la denuncia. En este trámite también aprovechó para aportar los dos informes médicos, dos documentos que reflejan lesiones de "extrema gravedad" en ambas víctimas.
Por eso quedaron encuadradas en el riesgo extremo del sistema Viogén, es decir, que una patrulla policial acompañara a las perjudicadas durante las 24 horas del día. Y por eso mismo también se precipitó el desarrollo del operativo para detener a Arturo LL. T. tras desaparecer sin dejar rastro alguno de su paradero. Pero las pesquisas policiales les llevaron hasta el número 283 de la avenida Madrid. Allí le detuvieron.
Pide ayuda
El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900 20 20 10. Todos los recursos contra la violencia de género.
Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062).
