Uno de los ladrones de balizas roba en otro coche en Alicante y se olvida dentro su auto de libertad

Salió en libertad del juzgado de guardia de Alicante el pasado domingo y parece que no se lo pensó dos veces y se fue casi directamente a cometer nuevos robos en el interior de coches para sustraer cualquier objeto, entre ellos las polémicas balizas que obliga Tráfico a llevar en los vehículos y cuyas sustracciones se han disparado desde principios de año para venderlas a 5 y 10 euros. La Policía Nacional le arrestó de nuevo por un robo consumado y una tentativa y tras pasar este jueves a disposición judicial ha sido puesto otra vez en libertad provisional.

En sede judicial se ha valorado realizar una comparecencia de prisión, pero la Fiscalía no la ha solicitado finalmente al tratarse de un delito castigado con una pena de entre uno y tres años de cárcel y no poder aplicarle la reincidencia al arrestado, que ya ha cumplido penas de cárcel y tiene numerosas causas pendientes de juicio, pero no condenas recientes, según fuentes judiciales. Tras su anterior detención, la Fiscalía sí pidió su ingreso en prisión el pasado domingo, aunque la juez de guardia no la acordó. Tampoco la de otro ladrón de coches con más de 50 detenciones por robos con fuerza.

Chaqueta y auto de libertad que olvidó el detenido en un coche forzado. / INFORMACIÓN

La particularidad de la última detención es que este ladrón reincidente -a efectos policiales- olvidó dentro de un vehículo que forzó para robar varias pertenencias suyas, entre ellas el auto de libertad que le entregaron el pasado domingo en el juzgado de guardia de Alicante. Además de la resolución judicial había una chaqueta suya y la bolsa de plástico que entrega la Policía a los detenidos con sus efectos personales, entre ellas los cordones de sus zapatillas para evitar que se autolesionen.

Esto indica que tras salir libre del juzgado ni siquiera se detuvo unos minutos en el Palacio de Justicia, como es lo habitual, para colocarse los cordones de sus zapatillas y salió disparado a poner en práctica su actividad delictiva.

Más de 30 detenciones

Este hombre, de 41 años y de nacionalidad española, está especializado en robar en el interior de vehículos tras romper ventanillas y acumula más de treinta detenciones, quince de ellas durante los últimos tres meses.

El último arresto fue realizado por la Policía Nacional a última hora de la tarde del pasado lunes en la Zona Norte de Alicante. La víctima de un robo en el interior de su coche acudió ese día a la Comisaría de Distrito Norte para denunciar que había entrado en su vehículo entre el domingo y el lunes y aportó una bolsa con efectos personales que había dejado olvidada dentro el ladrón.

Una agente de la Policía Científica inspecciona un coche donde robaron esta semana tras romper una ventanilla. / DELGADO

La Policía examinó los efectos entregados y comprobó que había un auto de libertad de un conocido delincuente habitual que había sido acordado el día anterior por un juzgado de Alicante. La Policía se dispuso a tratar de localizar al sospechoso y poco después de las ocho de la tarde lo vio en la vía pública. Cuando estaban procediendo a su arresto se acercó a los agentes el dueño de un coche al que acababan de romper la ventanilla para robar en su interior, por lo que el arrestado fue imputado por otro robo más.

Dada la intensa actividad delictiva de esta persona, la Policía no tiene duda alguna de que volverá a robar en breve, por lo que le arrestará otra vez.