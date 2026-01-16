Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendio

Muere una mujer de 72 años tras el incendio de su vivienda en Córdoba

La víctima, de 72 años, falleció en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, adónde fue trasladada tras arder su domicilio de la localidad de Cabra la madrugada del jueves

Incendio en una vivienda en Cabra.

Incendio en una vivienda en Cabra. / CÓRDOBA

José Moreno

Cabra (Córdoba)

La mujer de 72 años de edad que permanecía en estado muy grave en la Unidad de Quemados del hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras el incendio declarado en la madrugada del jueves 15 de enero en una vivienda de un bloque de tres plantas situado en la urbanización Pedro Garfias de la localidad cordobesa de Cabra, ha fallecido al mediodía de este viernes. El suceso obligó además al desalojo de unas 40 personas pertenecientes a 11 viviendas del inmueble afectado.

El incendio, que se produjo alrededor de las 4.15 horas, causó heridas a dos personas. Además de la mujer trasladada a Sevilla por la gravedad de sus quemaduras, una de sus hijas también tuvo que ser atendida en el hospital Infanta Margarita de Cabra, aunque recibió el alta a las pocas horas. Esta última presentaba quemaduras de consideración, pero evoluciona favorablemente.

Las familias desalojadas podrán regresar a lo largo de este viernes

Por otro lado, según ha informado la delegada de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Cabra, Enca Priego, los servicios técnicos municipales han confirmado que la estructura del edificio no ha resultado dañada y que el resto de viviendas, salvo la que sufrió el incendio, se encuentran en buen estado. Durante la jornada del viernes, y una vez garantizadas las condiciones de seguridad, las familias desalojadas pueden ir regresando progresivamente a sus hogares, aunque se ha ofrecido la posibilidad de prolongar su estancia en hoteles a aquellas personas que lo necesiten por motivos de salud o ventilación de las viviendas.

Interior del piso incendiado en Cabra.

Interior del piso incendiado en Cabra. / CÓRDOBA

Desde el primer momento, el Ayuntamiento activó un amplio dispositivo de atención social. Trabajadoras sociales, psicólogos y educadores atendieron de forma individualizada a las familias afectadas, coordinando su realojo temporal en hoteles de la ciudad o en domicilios de familiares. Asimismo, se restablecieron en tiempo récord los suministros de agua y electricidad y se procedió a la limpieza de las zonas comunes del edificio, ha informado la edil.

En coordinación con la Junta

En cuanto a la vivienda siniestrada, propiedad de la Junta de Andalucía, el Consistorio mantiene una coordinación permanente con la administración autonómica para evaluar las actuaciones necesarias de rehabilitación y garantizar la seguridad del inmueble.

Respecto a las muestras de solidaridad ciudadana, desde el Ayuntamiento y la asociación de vecinos de la urbanización se ha pedido que no se envíen más donaciones materiales, ya que la mayoría de las familias pueden regresar a sus casas con sus pertenencias. La ayuda se canalizará únicamente si surge alguna necesidad concreta, especialmente para la familia directamente afectada por el incendio.

El suceso ha vuelto a poner de manifiesto la rápida respuesta de los servicios de emergencia y la coordinación institucional, así como la solidaridad de los vecinos de Cabra ante una situación de emergencia, terminaba señalando la delegada municipal de Servicios Sociales.

