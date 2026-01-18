Investigación
Muere un hombre por arma de fuego en un tiroteo en Almería
La Guardia Civil investiga las circunstancias del crimen, ocurrido durante la madrugada del domingo en un cortijo de la localidad de Pechina
EP
Un hombre ha fallecido "de forma violenta" durante la madrugada de este domingo, 18 de enero, por herida de arma de fuego durante un tiroteo ocurrido en un cortijo del municipio almeriense de Pechina, tal y como han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Almería a Europa Press.
Según han informado fuentes de la Guardia Civil de Almería, los hechos tuvieron lugar de madrugada y están siendo investigados. Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 ha concretado que el centro de emergencias recibió un aviso de testigos que advertían de un episodio con "multitud de disparos", en el que el hombre habría resultado herido.
Hasta el momento no se ha confirmado la existencia de más personas heridas y la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.
- Nuevos cortes en la A-66 a la altura de Cáceres para construir la variante de Malpartida: estos son los itinerarios alternativos
- 800 raciones de migas y 70 litros de ponche para abrir boca en la celebración del patrón de Plasencia
- Aldea del Cano, con solo 650 vecinos, celebra la apertura de 'Malva Modas', un impulso para afrontar el reto demográfico rural
- La panadería Los Pollos del Casar de Cáceres pone sabor a los Santos Mártires con 1.500 roscas de anís
- La nieve sorprende al norte de Extremadura y tiñe de blanco el Valle del Jerte, Trasierra y Ambroz
- Arrancan los exámenes con más aspirantes de las oposiciones del SES
- Entre mantas y rezos: así es la vida de las monjas de clausura de Cáceres ante la ola de frío
- Atraco en la sucursal de Caja Rural de Extremadura de Nuevo Cáceres: 'Eran dos encapuchados y se han llevado dinero