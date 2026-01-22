Seis heridos en el choque de un tren de pasajeros contra una grúa en Cartagena

Susto en Cartagena en una semana negra para el tráfico ferroviario en España. El choque entre una grúa y un tren Renfe Cercanías AM (Ancho Métrico) con 16 pasajeros a bordo ha dejado seis heridos de carácter leve en Alumbres.

La colisión se ha producido a mediodía en el kilómetro 6,6 de la vía, a la altura de la parada de 'Los partidarios', entre la citada diputación cartagenera y el municipio de La Unión. Desde Renfe informan que el camión pluma ha invadido la vía, golpeando al tren, que presenta daños en el lateral afectado. Como consecuencia del golpe, se ha producido la rotura de cristal de una ventana, provocando cortes en un viajero.

El Renfe Cercanías AM, conocido popularmente por su anterior nombre Feve (Ferrocarril de Vía Estrecha), ha salido de Cartagena a las 11.40 horas y su llegada a Los Nietos estaba prevista a las 12.13 horas, pero antes de su destino ha recibido el golpe que ha interrumplido su circulación. El tráfico ferroviario ha permanecido cortado alrededor de una hora, pero ha podido ser restablecido a las 13.10 horas, ya que los únicos daños afectaban al lateral del tren y la vía no estaba perjudicada.

De este modo, la máquina ha conseguido retroceder por sí sola a la estación de Abrevadero, en Alumbres, y la línea ha podido reabrirse de nuevo.

Guardia Civil y servicios de emergencias en el lugar del accidente. / L.O.

Adif, por su parte, precisa que no se ha producido un descarrilamiento y ha sido la grúa la que ha invadido la vía, chocando lateralmente contra el tren, que presenta daños en el lado afectado. La compañía ferroviaria indica que están tratando de recabar información para conocer el motivo de la presencia de la grúa en ese tramo.

Desde la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia apuntan que el camión grúa implicado en el choque es ajeno a Renfe y Adif y que "trabajaba en la zona en tareas de mantenimiento ajenas a la infraestructura, ha invadido el gálibo ferroviario y golpeado el cristal de uno de los vagones del tren que cubre la línea entre Cartagena y Los Nietos".

Un amplio dispositivo de emergencias se ha desplegado en la zona del accidente. Hasta el lugar se han desplazado bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, ambulancias del 061, Guardia Civil y Protección Civil, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.

La Consejería de Salud ha confirmado la existencia de seis personas heridas leves (dos jóvenes de 18 años, otros dos hombres de 26 y 50 años y dos mujeres de 62 y 74), de las cuales cuatro han sido trasladadas al hospital Santa Lucía y otras dos al Rosell para su valoración. Un afectado ha sido atendido por varios cortes y otras dos por ataques de ansiedad.

Precisamente los vecinos de la zona del accidente ferroviario se habían quejado en numerosas ocasiones de que se trata de un "tramo peligroso" porque "no está señalizado ni regulado mediante un semáforo". Aseguran que "para saber si viene el tren, simplemente tienes que escuchar al tren".

El presidente regional, Fernando López Miras, ha afirmado que desde el Gobierno murciano se encuentran "en comunicación permanente con los servicios de emergencia y sanitarios que ya están movilizados en la zona.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha querido lanzar "un mensaje de tranquilidad y trasladar mi deseo de una pronta recuperación a los heridos leves".

Semana trágica

Se trata del tercer accidente de tren que registra el país en menos de una semana. Hace tan solo cuatro días que se produjo la tragedia ferroviaria de Adamuz, en Córdoba, en la que perdieron la vida 43 personas.

Noticias relacionadas

Dos días después de Adamuz, tuvo lugar el accidente de Rodalies, de la línea R4, que descarriló en Gelida (Barcelona) a última hora del martes tras el desplome de un muro de contención sobre la vía, causando la muerte de una persona y dejando cinco heridos graves. El suceso se produjo poco antes de las nueve de la noche, cuando el convoy circulaba en dirección a Barcelona entre Sant Sadurní y Gelida.