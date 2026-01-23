Caso Alvia
La Audiencia de A Coruña absuelve al exdirector de seguridad en la circulación de Adif por el accidente de Angrois
Confirma la condena al maquinista, Francisco José Garzón, y absuelve a Andrés Cortabitarte por la muerte de 80 personas en el siniestro ferroviario que dejó además 143 heridos
EP
La Audiencia de A Coruña confirma la condena al maquinista del tren Alvia que descarriló en Angrois (Santiago) hace 13 años ocasionando la muerte de 80 personas y dejando a 143 heridos y absuelve al exdirector de seguridad en la circulación de Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria.
Ambos, el maquinista Francisco José Garzón y el exresponsable de Adif Andrés Cortabitarte, fueron condenados en la causa por el accidente por 79 delitos de homicidio --la jueza contabiliza un fallecido menos, al ocurrir uno tiempo después-- y por 143 de lesiones por imprudencia profesional grave. Renfe recurrió la sentencia para reclamar la absolución de Cortabitarte y ahora la Audiencia de A Coruña absuelve al entonces director de seguridad de circulación de Adif.
- Extremadura abrirá este jueves las ayudas de hasta 1.500 euros para sacarse el carné de camión y autobús
- Jesús Lambretta, el hostelero que marcó historia en Cáceres, se jubila después de 38 años en la barra: 'Esto ha sido mi vida. Me voy muy agradecido
- Un restaurante de Cáceres, entre los favoritos de los españoles en el año 2025
- La borrasca Ingrid azota Cáceres: cerrada la carretera de Zarza la Mayor por inundación y la del puerto de Honduras por nieve
- Lejos de Madrid y Barcelona, Extremadura se consolida como el segundo destino turístico mejor valorado del país
- Los reyes acuden al stand de Fitur y se confiesan 'enamorados de Extremadura', dice Guardiola
- Ronda de San Francisco: las mejores fresas de Cáceres, 415 nuevos apartamentos y migas con café a 2,80
- Plasencia cerrará los accesos a Valcorchero: horarios y zonas afectadas por una batida controlada de jabalíes