Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tren en CórdobaPensiones en ExtremaduraRenfeLa mejor panadería de EspañaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Caso Alvia

La Audiencia de A Coruña absuelve al exdirector de seguridad en la circulación de Adif por el accidente de Angrois

Confirma la condena al maquinista, Francisco José Garzón, y absuelve a Andrés Cortabitarte por la muerte de 80 personas en el siniestro ferroviario que dejó además 143 heridos

Andrés Cortabitarte.

Andrés Cortabitarte. / Xoán Álvarez

EP

La Audiencia de A Coruña confirma la condena al maquinista del tren Alvia que descarriló en Angrois (Santiago) hace 13 años ocasionando la muerte de 80 personas y dejando a 143 heridos y absuelve al exdirector de seguridad en la circulación de Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria.

Ambos, el maquinista Francisco José Garzón y el exresponsable de Adif Andrés Cortabitarte, fueron condenados en la causa por el accidente por 79 delitos de homicidio --la jueza contabiliza un fallecido menos, al ocurrir uno tiempo después-- y por 143 de lesiones por imprudencia profesional grave. Renfe recurrió la sentencia para reclamar la absolución de Cortabitarte y ahora la Audiencia de A Coruña absuelve al entonces director de seguridad de circulación de Adif.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Extremadura abrirá este jueves las ayudas de hasta 1.500 euros para sacarse el carné de camión y autobús
  2. Jesús Lambretta, el hostelero que marcó historia en Cáceres, se jubila después de 38 años en la barra: 'Esto ha sido mi vida. Me voy muy agradecido
  3. Un restaurante de Cáceres, entre los favoritos de los españoles en el año 2025
  4. La borrasca Ingrid azota Cáceres: cerrada la carretera de Zarza la Mayor por inundación y la del puerto de Honduras por nieve
  5. Lejos de Madrid y Barcelona, Extremadura se consolida como el segundo destino turístico mejor valorado del país
  6. Los reyes acuden al stand de Fitur y se confiesan 'enamorados de Extremadura', dice Guardiola
  7. Ronda de San Francisco: las mejores fresas de Cáceres, 415 nuevos apartamentos y migas con café a 2,80
  8. Plasencia cerrará los accesos a Valcorchero: horarios y zonas afectadas por una batida controlada de jabalíes

El tiempo en Casar de Cáceres: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Casar de Cáceres: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Campanario: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Campanario: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Calamonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Calamonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Cabeza del Buey: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Cabeza del Buey: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

Incomunicados por la borrasca Ingrid: el río Salor crece y los vecinos de Cuartos del Baño de Cáceres no pueden salir de sus fincas

Incomunicados por la borrasca Ingrid: el río Salor crece y los vecinos de Cuartos del Baño de Cáceres no pueden salir de sus fincas

El Al-Qázeres, a por la décima victoria a Castellón

El Al-Qázeres, a por la décima victoria a Castellón

El tiempo en Badajoz: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Badajoz: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Azuaga: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Azuaga: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero
Tracking Pixel Contents