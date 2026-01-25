Se entrega en Sueca para confesar que ha matado a un chico de 13 años, amigo de su hijo

Tragedia en Sueca (Valencia) al destaparse el crimen de un menor en la tarde de este sábado. Un hombre se ha entregado sobre las 18:30 horas del sábado en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca, donde ha confesado ser el autor de la muerte de un menor de 13 años, de quien dijo ser amigo de su hijo.

Los hechos habrían ocurrido en el domicilio del hombre que se ha entregado. En estos momentos, la investigación se centra en confirmar si los hechos han ocurrido como afirma el detenido o si, por el contrario, está encubriendo a su propio hijo, del cual se desconoce el paradero.

El homicida confeso se dirigió alrededor de las 18:30 horas de la tarde de este sábado hasta las dependencias de la Guardia Civil en esta localidad de la Ribera y confesó la muerte del menor, supuesto amigo de su hijo.

Muerto a cuchilladas

Agentes de la Benemérita lo han detenido y de inmediato una patrulla se ha trasladado hasta el domicilio indicado por el asesino confeso, situado en la calle Trinquet Vell de Sueca. Una vez en la vivienda, han encontrado el cuerpo sin vida del menor, muerto a cuchilladas, por lo que han confirmado la muerte violenta del chico.

El equipo de Policía Judicial de Sueca confirma que se trata de un homicidio y a partir de ese momento se ha sido activado el protocolo de muertes violentas. Al lugar se ha desplazado un médico forense que ha examinado el cuerpo y ha ratificado la muerte del menor.

A continuación, el levantamiento del cuerpo lo ha decretado el juzgado de guardia de Sueca para posteriormente trasladarlo al Instituto de Medicina Legal de València, donde este lunes se le practicará la autopsia.

Se investigan las circunstancias del suceso, del que aún se desconoce el móvil del crimen.