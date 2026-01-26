La familia del menor de 13 años asesinado por el padre de un amigo "está destrozada, no le encuentran lógica"

El municipio valenciano de Sueca sigue consternada tras la muerte de Álex, un menor de 13 años que presuntamente fue asesinado a manos del padre de un amigo del municipio durante la tarde del sábado.

El dolor y la rabia son visibles no solo entre sus familiares y amigos, sino también en su comisión fallera Bernat Aliño, en su colegio Nuestra Señora de Fátima, donde cursaba sus estudios, y en el equipo de fútbol CF Promeses Sueca, en el que jugaba como defensa y centrocampista. De hecho, las muestras de cariño y respeto se han repetido no solo en estos espacios, sino en toda la ciudad. Durante la tarde de ayer, domingo, cientos de vecinos se concentraron en la plaza del ayuntamiento de Sueca para recordar a Àlex.

El CF Promeses Sueca ha convocado esta tarde un minuto de silencio en el estadio Antonio Puchades como muestra de duelo y apoyo a la familia de Àlex. Representantes del club acudieron ayer a la casa del menor para acompañar a la familia tras la tragedia. "Nos han pedido respeto por Àlex, la familia no quiere hablar porque están destrozados", señalan desde la entidad deportiva. La familia, como el resto de la localidad, "no le encuentran lógica a lo ocurrido".

El club ha activado el protocolo de acompañamiento psicológico. "La psicóloga se reunirá con los compañeros del equipo para abordar la situación. También tratará a los entrenadores y al club porque esto nos viene muy grande", explican.

El CF Promeses suspendió todos los partidos de la jornada del domingo como muestra de respeto. "No tenemos palabras para expresar nuestro profundo dolor", reconocían en un comunicado. Muchas han sido las asociaciones deportivas que se han sumado a estas muestras de apoyo y cariño durante las últimas horas. En este sentido, la propia entidad ha querido agradecer todos los mensajes recibidos. "Vuestras muestras de afecto, mensajes, gestos y minutos de silencio nos ayudan a sentir que no estamos solos ante un dolor tan inmenso. El fútbol, una vez más, demuestra que es mucho más que un deporte: es unión, respeto y humanidad. Continuaremos honrando su memoria con los valores que él representaba dentro y fuera del campo", añaden.

Los compañeros del colegio Nuestra Señora de Fátima también recibirán apoyo emocional. La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Educación, ha activado el protocolo de acompañamiento emocional.

El servicio de Inspección educativa ha activado de manera urgente la Unidad Especializada de Orientación (UEO) de Convivencia para asesorar al centro educativo donde estudiaba la víctima sobre cómo dar respuesta a la comunidad ante una situación de especial dolor.

Orientadoras de esta unidad acompañarán al centro educativo, apoyando la intervención en los distintos grupos y generando espacios de "ventilación emocional", con el fin de sostener al alumnado, al profesorado y al resto de la comunidad educativa que lo requiera, según ha informado la Conselleria de Educación.

Asimismo, se realizará una comunicación a las familias del centro con orientaciones para saber cómo acompañar emocionalmente a sus hijos e hijas en estos momentos.

Como homenaje al menor, el centro ha habilitado un espacio de despedida en el centro, donde el alumnado y el resto de la comunidad educativa podrán dejar mensajes, flores o vela.

El detenido pasa a disposición judicial

El hombre de 48 años que se entregó este sábado en el cuartel de la Guardia Civil Sueca y confesó haber matado a un menor de 13 años con el que jugaba su hijo en la vivienda familiar pasará mañana martes a disposición judicial.

Fuentes de la Guardia Civil han indicado a EFE que el supuesto autor de los hechos no pasará hoy a disposición judicial -su detención tuvo lugar el sábado por la tarde- debido a que se está a la espera de que se realice la autopsia a la víctima, que probablemente concluirá a lo largo de la jornada de hoy.

Noticias relacionadas

Preguntadas sobre la posibilidad de que el detenido no fuera el autor material y estuviera encubriendo a su hijo, amigo del fallecido y que se encontraba con ellos en la vivienda, las mismas fuentes han señalado que en estos momentos están abiertas todas las hipótesis.