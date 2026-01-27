Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Los Reyes asistirán el jueves a la misa funeral por los muertos en el accidente de Adamuz

Renfe activa este martes diez planes alternativos a Rodalies con 146 buses y 700 informadores

Renfe activará este martes diez planes alternativos con 146 autobuses para garantizar la movilidad de la ciudadanía en tramos de Rodalies que todavía están en fase de reparación, así como un plan de comunicación que incluye 700 informadores para explicar el dispositivo de transporte por carretera.

Según ha informado Renfe este lunes por la noche en un comunicado, la compañía "sigue trabajando de forma coordinada con Adif y la Generalitat de Catalunya con el objetivo de recuperar totalmente la circulación del resto de líneas y servicios regionales lo antes posible y con todas las garantías de seguridad".

Un total de 146 autobuses darán servicio para garantizar la movilidad y los viajeros pueden encontrar la información de la recuperación del servicio en través del personal en las estaciones, la megafonía de trenes y estaciones, los teléfonos de información 900 41 00 41 y 912 320 320, así como mediante redes sociales, la app de Rodalies y las páginas web rodaliesdecatalunya.cat y www.renfe.com.