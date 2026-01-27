Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autónomos en ExtremaduraCarnavalCacereñoSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Los Reyes asistirán el jueves a la misa funeral por los muertos en el accidente de Adamuz

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave e la alta velocidad en España, ha dejado 45 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

Uno de los vagones del Iryo accidentado en Adamuz.

Uno de los vagones del Iryo accidentado en Adamuz. / IGAT

Olaya González

José Luis Escudero

Madrid

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 45 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Hallan el cuerpo sin vida de un joven de 29 años en su vivienda de la avenida de París de Cáceres
  2. Fotogalería | Conmoción en la avenida de París de Cáceres por la muerte de un joven
  3. Disfrutaba con las películas de Marvel y no se metía con nadie': así recuerdan sus amigos a Edu, el joven fallecido en Cáceres
  4. La hostelería de Cáceres, un sector exigente: 'No es que no quieran trabajar, es que no quieren estos horarios
  5. Fracasa la negociación con el propietario de la finca que impidió el paso de las máquinas que iban a arreglar el acceso alternativo a Cuartos del Baño (Cáceres)
  6. Madrigalejo, el pueblo de Cáceres donde murió el rey y nació España
  7. La Junta dará hasta 540.000 euros a fondo perdido a comunidades de regantes de Extremadura
  8. Cuatro heridos, dos de ellos menores, en un choque entre dos vehículos en Cáceres

El tiempo en Plasencia: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El tiempo en Plasencia: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

Vídeo | Vecinos de la Carretera de Sevilla alertan del riesgo de accidentes

El tiempo en Olivenza: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El tiempo en Olivenza: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

Moeve Fútbol Zone 1x10: El pulso continúa

El tiempo en Oliva de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El tiempo en Oliva de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El tiempo en Navalvillar de Pela: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El tiempo en Navalvillar de Pela: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El tiempo en Navalmoral de la Mata: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El tiempo en Navalmoral de la Mata: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El tiempo en Mérida: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El tiempo en Mérida: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero
Tracking Pixel Contents