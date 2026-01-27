Hallan el cuerpo sin vida de un hombre sin hogar bajo un puente de Sevilla

Un cuerpo sin vida ha sido hallado al mediodía de este martes, 27 de enero, bajo el puente de la Barqueta, en Sevilla. Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press, se trata de un hombre sin hogar, cuya edad no ha trascendido, y los primeros indicios apuntan a que habría fallecido por causas naturales.

Aviso al 112 tras el hallazgo

Según han expresado a esta agencia fuentes del Servicio de Emergencias 112, el aviso se produjo sobre las 13:25 horas, cuando un testigo alertaba de la presencia de un cuerpo que mostraba "claros signos de fallecimiento".

Concretamente, el mismo ha sido localizado en la avenida Concejal Jiménez Becerril, bajo el mencionado puente de la Barqueta, según adelantaba el diario ABC y confirmaban fuentes del 112 a esta agencia.

Movilizados 061 y fuerzas de seguridad

A consecuencia del incidente se han activado efectivos del Servicio de Emergencia Sanitaria 061, la Policía Nacional, la Policía Local y del Centro de Coordinación Operativa (Cecop).