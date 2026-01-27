Sucesos
Macrooperación policial por el tiroteo de Isla Mayor en noviembre: 250 agentes y diez detenidos
La operación incluye entradas y registros simultáneos en distintos puntos de Málaga y Sevilla, en una actuación coordinada de gran envergadura destinada a desarticular el entramado presuntamente implicado en el tiroteo
Antonio Muñoz
La Policía Nacional ha detenido este martes a 10 personas por el tiroteo ocurrido en Isla Mayor del pasado mes de noviembre. Entre los arrestados están "los presuntos autores de los disparos a los agentes, que han sido capturados "en Mijas y Marbella", según han detallado desde el Cuerpo. En el operativo, en el que han participado más de 250 efectivos, se han intervenido además cuatro armas cortas, 70 kilos de cocaína y 15.000 euros.
En total se han realizado "13 registros domiciliarios en diversas localidades de Sevilla y Málaga", según informan desde la Policía Nacional. Según subrayan estas mismas fuentes, en el dispositivo participan más de 250 agentes, pertenecientes a unidades especializadas como la UDYCO Central, GEO, GOES, GOIT, la Unidad Aérea, Guías Caninos, Policía Científica y Policía Judicial de Sevilla y Dos Hermanas.
El tiroteo en Isla Mayor
Los hechos ocurrieron el pasado 8 de noviembre en una nave que actuaba de guardería de droga. Tal y como informó El Correo de Andalucía, las cinco víctimas de este ataque -tres miembros del Greco y dos de medios aéreos- se encontraban en un enclave rural haciendo labores de vigilancia y seguimiento a un clan de la droga. En mitad de la madrugada, y cuando los traficantes volvían en una 'pickup' de transportar fardos a una 'guardería' de droga, los vieron.
Los narcos actuaron con armas de guerra y AK-47. Ahí comenzó un tiroteo que dejó a un agente con fractura de tríceps y a otro con dos costillas rotas. Aunque las lesiones más graves las sufrió un tercer efectivo herido, que tuvo que ser operado de urgencia después de que una bala le traspasara el chaleco.
Dos meses después, hay al menos diez personas detenidas, aunque la Policía Nacional ha señalado que la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones o actuaciones en las próximas horas, a medida que avancen las diligencias.
- Fracasa la negociación con el propietario de la finca que impidió el paso de las máquinas que iban a arreglar el acceso alternativo a Cuartos del Baño (Cáceres)
- El alumno número uno del Cefot de Cáceres: 'Nunca imaginé recibir el diploma de manos del Rey
- El Juzgado de Violencia de Género asume el crimen de la funcionaria: existía una relación afectiva previa entre la víctima y el joven detenido
- El turismo extremeño se define a sí mismo: 'La gente no sabe lo que hay hasta que llega
- Una Extremadura Digna vincula el adiós al Buda y a la mina de litio con el rechazo a los “pelotazos” en Cáceres
- El Junquillo se consolida como una de las principales zonas de expansión residencial de Cáceres: 934 nuevas viviendas proyectadas
- Amplio dispositivo para rescatar el cuerpo de un hombre que había muerto encerrado en su casa de Cáceres: 'Tenía 51 años
- Los privilegiados en jurar bandera ante el Rey en Cáceres: 'Es un día que no vamos a olvidar