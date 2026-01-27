Operación policial
Un tiroteo de narcos a guardias civiles en el río Guadalquivir en Sevilla se salda con cuatro detenidos
Varias embarcaciones semirrígidas fueron localizadas por un operativo de la Guardia Civil en el caño Brazo de la Torre cuando, al parecer, buscaban refugio por las inclemencias meteorológicas
Rafa Aranda
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas tras el operativo contra el narcotráfico desplegado el pasado sábado en el río Guadalquivir, en el caño denominado Brazo de la Torre de Aznalcázar (Sevilla). Según ha informado en un comunicado, se produjo un tiroteo cuando los ocupantes de las embarcaciones semirrígidas fueron sorprendidos por los agentes, que respondieron con disparos desde una de las embarcaciones.
Se localizaron varias embarcaciones semirrígidas que, al parecer, buscaban refugio por las inclemencias meteorológicas. Entonces se activó un operativo de Guardia Civil con la intervención del Servicio Aérero junto con el GAR para su interceptación.
Durante la intervención, tras identificarse como Guardia Civil, los agentes fueron sorprendidos por disparos desde una de las embarcaciones. Los guardias civiles respondieron al fuego con disparos intimidatorios.
Aunque la actuación finalizó sin heridos por armas de fuego, tres componentes del GAR fueron atendidos por lesiones de carácter leve como consecuencia de las actuaciones. Como resultado, han sido detenidas cuatro personas e incautadas dos embarcaciones.
- Fracasa la negociación con el propietario de la finca que impidió el paso de las máquinas que iban a arreglar el acceso alternativo a Cuartos del Baño (Cáceres)
- El alumno número uno del Cefot de Cáceres: 'Nunca imaginé recibir el diploma de manos del Rey
- El Juzgado de Violencia de Género asume el crimen de la funcionaria: existía una relación afectiva previa entre la víctima y el joven detenido
- El turismo extremeño se define a sí mismo: 'La gente no sabe lo que hay hasta que llega
- Una Extremadura Digna vincula el adiós al Buda y a la mina de litio con el rechazo a los “pelotazos” en Cáceres
- El Junquillo se consolida como una de las principales zonas de expansión residencial de Cáceres: 934 nuevas viviendas proyectadas
- Amplio dispositivo para rescatar el cuerpo de un hombre que había muerto encerrado en su casa de Cáceres: 'Tenía 51 años
- Los privilegiados en jurar bandera ante el Rey en Cáceres: 'Es un día que no vamos a olvidar