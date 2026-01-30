Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Familias de las víctimas prometen "luchar desde la serenidad" por "la verdad de los 45 del tren"

Las familias de las víctimas de Adamuz: "lucharemos por saber la verdad"

Liliana Sáez, quien ha hablado en nombre de las familias de las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz en el funeral celebrado este jueves en Huelva, ha asegurado que "lucharán por saber la verdad", porque solo así podrán "curar una herida que nunca cerrará".

Sáez ha asegurado en una intervención en el final de funeral que llevarán a cabo esa lucha "con serenidad" a pesar del contexto de una "sociedad polarizada".

En la intervención más emotiva de las que han tenido lugar esta tarde en un repleto Palacio de los Deportes Carolina Marín de Huelva ha agradecido especialmente el acto a la diócesis onubense: "El único funeral que cabía es esta despedida, pues la única presidencia que queremos a nuestro lado es la de Dios", ha sentenciado.