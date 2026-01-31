Investigación
Un hombre mata a su madre con un arma blanca y deja herido a su padre en Algeciras
La Policía Nacional investiga el caso y busca al presunto autor del crimen
Redacción
La Policía Nacional investiga un homicidio ocurrido en la localidad gaditana de Algeciras en el que una mujer ha fallecido tras ser agredida con arma blanca, presuntamente por su hijo.
Según ha informado la Policía Nacional, los hechos se produjeron anoche alrededor de las 23:00 horas en un domicilio familiar de la localidad.
Además de la víctima mortal, el marido de la mujer resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un centro sanitario, donde permanece ingresado recibiendo atención por heridas de carácter grave.
Agentes de la Policía Nacional se hicieron cargo de este suceso desde el primer momento y activaron el dispositivo policial y judicial correspondiente.
Las diligencias iniciadas apuntan como presunto autor al hijo mayor de edad de la pareja, quien aún se encuentra en búsqueda por parte de las autoridades.
Las investigaciones policiales continúan activas para el total esclarecimiento de los hechos y la localización del presunto agresor.
