Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre flotando en la ría de Bilbao
EFE
Efectivos de los servicios de emergencia han recuperado el cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba flotando en la ría de Bilbao, a la altura del paseo de Uribitarte de la capital vizcaína.
Según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad este sábado, un aviso de un particular ha alertado sobre las 10:30 horas de la presencia de un cuerpo flotando en el agua al paso de la ría por Bilbao, en un lugar cercano al Ayuntamiento de la ciudad.
Al lugar se han trasladado efectivos de los servicios de emergencia y de los bomberos, que han procedido a recuperar el cuerpo sin vida del hombre.
Las mismas fuentes han indicado que se espera al informe de la autopsia para poder determinar las circunstancias del fallecimiento.
