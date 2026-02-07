Borrasca Marta
Herido un hombre por la caída de un muro en un parque de Canena (Jaén)
Los bomberos están buscando si pudiera haber otras personas entre los escombros
EFE
Un hombre ha resultado herido la tarde de este sábado tras la caída de un muro en un parque de Canena (Jaén), donde los bomberos están buscando si pudiera haber otras personas entre los escombros.
El herido, que ha sido trasladado en ambulancia al hospital de Úbeda, es un trabajador inmigrante de la campaña de la aceituna.
Según ha informado a EFE el alcalde de Canena, José Carlos Serrano, el suceso ha tenido lugar en el parque Fuente Nueva cuando unos vecinos han escuchado un fuerte estruendo y han avisado a los servicios de emergencia.
El regidor local cree que la causa del desprendimiento se ha podido deber a que la ladera sobre la que se encontraba el muro ha colapsado como consecuencia de las intensas lluvias de los últimos días.
Hasta el lugar se han desplazado bomberos y sanitarios, que han movilizado el Vehículo de Apoyo Logístico.
- Los embalses de Alcántara y La Serena cogen en solo un día el agua que consumen los extremeños en cuatro años
- El río Jerte desborda su cauce en zonas llanas como Rebollar, Valdastillas y El Torno
- Petición urgente de Plasencia a ADIF porque la acumulación de residuos en las vías del tren provoca inundaciones
- Última hora del temporal en Extremadura: el Guadiana sigue subiendo y ha habido más desalojos en Badajoz
- El embalse del Guadiloba de Cáceres ha tirado en dos semanas más de 21 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente a su capacidad
- Sigue en directo las incidencias de la borrasca Leonardo en Extremadura: cientos de evacuados y 30 carreteras afectadas
- Pinchos de tortilla de patata recién hechos durante todo el día en el último bar del polígono de Capellanías de Cáceres
- Calle San Pedro de Cáceres: cierra una tienda de cosmética y abre una agencia de viajes