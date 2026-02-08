Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | La muerte de una mujer en la UCI eleva a 46 el número de víctimas

Diez heridos en el accidente de Adamuz permanecen ingresados

Un total de diez personas heridas en el accidente ferroviario del pasado día 18 de enero en Adamuz (Córdoba) permanecen ingresadas en hospitales andaluces, después de que no haya habido cambios en su estado en las últimas veinticuatro horas.

Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia e Interior de la Junta de Andalucía, de los diez ingresados, uno de ellos es menor y se encuentra en planta en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y de los nueve adultos, uno está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga.

En planta, hay tres ingresados en el Reina Sofía, dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, uno en el Hospital Infanta Elena de la capital onubense, otro en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba, y otro en el Vithas Málaga.

A raíz del accidente, se ha atendido en los centros sanitarios andaluces a 126 personas y se han producido 115 altas, mientras que una persona falleció en la UCI del Reina Sofía de Córdoba, lo que elevó a 46 los muertos en el accidente ferroviario.