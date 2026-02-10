Investigación
Detenido un hombre por la muerte de otro tras una pelea en Barcelona
Los Mossos d'Esquadra investigan las circunstancias del crimen, ocurrido en la localidad de Vilanova i la Geltrú
Redacción
Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer la muerte de una persona encontrada en la localdiad barcelonesa de Vilanova i la Geltrú, en la comarca barcelonesa del Garraf. Lo ha avanzado el digital 'El Caso' y confirmado posteriormente fuentes de la policía catalana a El Periódico de Catalunya. Las mismas fuentes añaden que han detenido a un individuo como presunto responsable de los hechos.
Según las primeras informaciones, el suceso ha tenido lugar este martes por la mañana. Fuentes conocedoras del caso indican que la víctima habría fallecido tras ser apuñalada en el transcurso de una pelea ocurrida en la calle Habana del municipio.
Por el momento, la policía mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas del suceso.
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- La Serena, el mayor pantano de España, comienza a desembalsar en Badajoz por cuarta vez en su historia
- Largas colas en el Palacio de Congresos de Cáceres por el concierto de Luis Cortés
- Muere a los 55 años el empresario de Cáceres Clemente Cortés, que reabrió en 2014 el matadero municipal
- El Festivalino arranca su cartel con una apuesta segura: el grupo que marcó a toda una generación actuará en abril
- Cierra Chefpan mientras La Vieja Dehesa prepara su gran ampliación en la calle Amberes de Cáceres
- El abuelito universitario de Cáceres las aprueba todas en su primer cuatrimestre: 'Un 5 son seis créditos, que es lo que importa
- Un pueblo de Cáceres, en el epicentro de la presunta estafa de las 52 chaquetas