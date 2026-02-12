Narcosubmarino en Galicia: investigan si el barco hundido llevaba combustible para su huida

Los 12.000 litros de combustible que viajaban a bordo del «Nuevo Santa Irene», el bateeiro que se hundió en las inmediaciones de Porto Meloxo (Pontevedra), tendrían como destino un narcosubmarino. Esta es la hipótesis central con la que trabaja la Guardia Civil, sin descartar otras, que apuntaría a que la embarcación ya se encontraría en aguas de la ría o próxima a ellas, habría descargado, y aguardaría la llegada del combustible para poder regresar a su punto de origen, alguna zona de Sudamérica. La cantidad de combustible que transportaba la embarcación y que puede estar en el origen del hundimiento, sería suficiente para ello. La dificultad para confirmar esta hipótesis se llama «Nils», la borrasca que llegó ayer a la ría de Arousa y que dificultó la salida de los medios aéreos a inspeccionar la desembocadura de la ría y tratar de localizar al semisumergible.

Si permitió la entrada en el agua de una dotación de los Grupos de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, que se acercaron hasta el punto en el que naufragó la embarcación, pero el mar picado no colaboró en que pudiesen investigar más allá de la localización del bateeiro, que se encuentra a unos 25 metros de profundidad y muy próxima a la batea en la que fueron localizados los tres individuos, situada en la cuadrícula número 214 y polígono E.

Mientras, en tierra, miembros de Gardacostas mantenían activo el Plan Camgal de lucha contra la contaminación, extendiendo varias barreras y bolsas absorventes del combustible que llegó hasta las inmediaciones del muelle de Meloxo. Los doce contenedores que trasladaba la embarcación se encuentran también en las inmediaciones del muelle después de haber sido recogidos durante la noche anterior por las embarcaciones de Gardacostas, Salvamento Marítimo y el «Insuíña Rande», embarcación de la empresa de servicios Noroeste Sub, uno de los primeros barcos que acudió a la zona del hundimiento. Sobre las 14.00 horas, y tras diversas inspecciones, no se localizaron restos de contaminación el Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de Galicia redujo su nivel a situación 0 (fase de alerta).

Efectivos de Gardacostas controlan una barrera anticontaminación. | IÑAKI ABELLA

Lo que más o menos tienen claro los investigadores es que la embarcación, un viejo bateeiro que en su día tuvo como puerto base A Illa de Arousa, cargó sobre el mediodía del martes los 12.000 litros de gasóleo en el muelle de Rianxo, una situación que llamó mucho la atención a quienes allí se encontraban ya que era demasiado combustible para un bateeiro en esas condiciones y que sus tres tripulantes son unos desconocidos en el sector, a pesar de que, al menos uno de ellos, es de la localidad (los otros dos serían de Vigo y un ciudadano lituano) y todo apunta a que no contaban con gran experiencia en la navegación en el interior de una ría como la de Arousa, llena de bateas y cons (piedras). La embarcación salió del muelle sobre las 13.00 horas con rumbo a la bocana de la ría de Arousa, naufragando muy cerca de ella cinco horas y media después.

Los tres tripulantes eran rescatados poco después por una embarcación del Servizo de Emerxencias de O Grove y trasladados a Meloxo, donde la Guardia Civil les tomó declaración, constatando que su versión de los hechos tenía muy poca consistencia, aunque acabaron quedando en libertad. Además de la docena de «bins» que fueron rescatados de las aguas, también se localizó una gran cantidad de tabaco y víveres, trajes de supervivenciay elementos de navegación avanzados que para nada necesita un simple bateeiro. Los primeros en acudir al naufragio se encontraron con la sorpresa de que ninguno de los tres implicados sabía el folio de la embarcación ni se identificaba como patrón de la misma, pero más sorprendente fue la explicación de que habían salido al mar en fase de pruebas, algo que no se realiza en horario nocturno.

La embarcación con los depósitos a bordo en el muelle de Rianxo / FDV

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha confirmado que «hay una investigación abierta» sobre lo ocurrido en las inmediaciones de Porto Meloxo y ha pedido «dejar trabajar» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que puedan esclarecer los hechos. Blanco no se atrevía a poner una fecha para levantar la embarcación debido al nuevo temporal que azota las costas gallegas. «Estamos pendientes del barco para que no se rompa y que no arroje combustible; cuando se levante, se hará en condiciones de seguridad para los efectivos de emergencias», señaló Blanco.