Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Los sindicatos mayoritarios desconvocan la huelga ferroviaria

Unos 400 pasajeros se quedan en el andén de la estación de Valladolid tras cancelarse el primer Avant a Madrid

Unos 400 pasajeros se han quedado "tirados" en el andén de la estación de Valladolid después de que se haya cancelado el primer convoy del corredor Avant Valladolid-Segovia-Madrid que salía a las 6.23 horas con motivo de la tercera jornada de huelga en Renfe que varios sindicatos llevan a cabo desde el pasado lunes.

"Ha sido un caos", ha relatado Nacho Llorente, uno de los afectados, a Europa Press Castilla y León. "La gente que trabajamos en Madrid, como todos los días, hemos llegado para coger el tren de las 6.23 horas y allí estaba el tren parado", ha continuado para añadir que éste no se había "anunciado en pantalla" y es cuando se han temido "lo peor".

"Un trabajador de Adif nos ha dicho que ese tren no salía", ha apostillado por lo que todos los pasajeros que tenían previsto viajar en ese tren se han dirigido a otro andén por el que salía otro tren, también dirección Madrid, para ver si podía viajar en él. "Pero ha sido imposible, estaba todo ocupado y nos han dicho que era inviable la recolocación. Así que hemos estado como pollo sin cabeza", ha zanjado.