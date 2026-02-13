Investigación
Localizan el cuerpo sin vida de una persona en una chabola incendiada en San Sebastián
La Ertzaintza ha iniciado la correspondiente investigación para esclarecer las causas que han originado el incendio
EP
La Ertzaintza ha encontrado el cuerpo sin vida de una persona la tarde de este viernes tras un incendio que ha tenido lugar en una chabola del barrio de Altza, en San Sebastián.
Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, los hechos se han registrado sobre las seis y diez de la tarde. Al lugar se han movilizado inmediatamente recursos de bomberos, Ertzaintza, Guardia Municipal y servicios sanitarios, y una vez sofocado el incendio y tras acceder al interior del inmueble, ha sido localizado el cuerpo sin vida de una persona.
Al lugar se ha desplazado también una comisión judicial y la Ertzaintza ha iniciado la correspondiente investigación para esclarecer las causas que han originado el incendio.
- Plasencia cumple el mayor deseo de Robe Iniesta: abrirá el primer local de ensayos en primavera
- Una mujer es rescatada al caer con su coche en un gran socavón que corta la carretera CC-428 de Berzocana a Logrosán
- Un informe técnico esclarecedor dice que el camino 'oficial' de Cuartos del Baño en Cáceres no coincide con el real
- Quique, 68 años y de Mérida: precisión de malabarista para clasificar 2.500 cajas de botellines de Coca-Cola al día
- Los pasajeros del Alvia Madrid-Badajoz, a la espera de ser evacuados tras chocar contra un vehículo
- El barrio de Cáceres donde ponen el ojo los negocios que funcionan
- Choca contra una rotonda en Plasencia y abandona el vehículo, a nombre de una niña de 9 años
- El socavón entre Berzocana y Logrosán se originó tras llenarse el terraplén de agua y habrá que esperar a que cesen las lluvias para reparar la carretera