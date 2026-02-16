Una enfermera, en estado crítico tras ser apuñalada por su pareja en el centro de salud de Benicàssim (Castellón)

Una enfermera se encuentra en estado crítico tras haber sido apuñalada por un hombre en el Centro de Salud de Benicàssim , en Castellón, este lunes por la mañana, según han confirmado varias fuentes de toda solvencia a Mediterráneo.

La investigación se encuentra en los momentos iniciales pero las fuentes han indicado que se trata de un caso de violencia machista, ya que el agresor es pareja de la trabajadora sanitaria.

El dispositivo frente al Centro de Salud de Benicàssim. / Gabriel Utiel

La mujer acuchillada es una de las enfermeras que atiende normalmente en dicho ambulatorio.

El presunto autor, detenido

Los servicios sanitarios, la Guardia Civil y la Policía Local están en el lugar de los hechos, en un amplio despliegue de fuerzas.

De hecho, el presunto autor de los hechos ha podido ser detenido allí mismo, de acuerdo con las mismas fuentes. Ya bajo custodia, ha sido trasladado a las dependencias de la Guardia Civil de Benicàssim.

Varias compañeras han salido visiblemente afectadas a acompañar a la víctima mientras se la llevaba la ambulancia hacia el hospital, después de haber sido testigos del momento de máxima tensión.

Numerosas personas que se han congregado a las puertas del Centro de Salud benicense, el principal del municipio, tras conocerse que algo había ocurrido allí.

Noticias relacionadas

Esta noticia se encuentra en elaboración y Mediterráneo la ampliará cuando disponga de más información.