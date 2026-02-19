Un acusado de violar a una niña de 14 años a la que conoció por Instagram: "Las relaciones fueron siempre con consentimiento"

Un joven acusado de violar en Palma a una niña de 14 años a la que había conocido a través de Instagram ha alegado hoy en el juicio que las relaciones sexuales que mantuvieron "fueron siempre con consentimiento". El procesado, de 22 años, ha argumentado en la vista que se celebra en la Audiencia Provincial de Palma que nunca forzó a la menor y ha atribuido la denuncia contra él al hecho de que la madre de la chica descubrió que mantenían una relación de pareja. La víctima, por su parte, ha negado esta versión y ha explicado que el joven se abalanzó sobre ella y la forzó. "No sabía cómo actuar, me quedé en shock", ha señalado. La Fiscalía pedía inicialmente una condena de siete años de prisión para el acusado por un delito de abuso sexual con penetración, pero ha rebajado su reclamación a seis años de cárcel al apreciar una atenuante de reparación del daño porque ha consignado 4.000 euros para indemnizar a la perjudicada en caso de condena, pese a que sigue solicitando su absolución.

Los hechos se remontan a agosto del año 2021. La Fiscalía sostiene que el encausado, entonces de 18 años, conoció en Instagram a la víctima, de 13. Empezaron a charlar y el joven se ofreció para ayudarle a hacer sus deberes de inglés. El 10 de mayo de 2022, el procesado llevó a la niña a su domicilio y, después de hacer las tareas de inglés, empezó a besarla. Ella trató de apartarle, pero el joven la manoseó, la llevó a la cama y la forzó a mantener relaciones sexuales completas. El ministerio público detalla en su escrito de conclusiones provisionales que la menor quedó muy afectada psicológicamente por estos hechos y un mes después, el 22 de junio de 2022, acabó contándole lo ocurrido a su madre. La mujer presentó una denuncia ante la Policía Nacional, que abrió una investigación.

"Nunca manifestó oposición"

El sospechoso ha argumentado durante el juicio en la sección segunda de la Audiencia Provincial que mantuvo una relación sentimental con la niña "durante siete meses, entre noviembre de 2021 y junio de 2022". El joven ha negado haber violado a la chica, aunque ha admitido que mantuvieron relaciones sexuales. "Lo que ocurrió formaba parte de la relación que manteníamos. Fueron siempre con consentimiento y preservativo", ha argumentado. Según su versión, la relación terminó cuando la madre de la chica se enteró. "Un día su madre cogió su teléfono y vio conversaciones nuestras en redes sociales. La denuncia fue cosa de su madre, por haber ocultado la relación", ha afirmado. "Nunca me manifestó oposición a tener relaciones sexuales", ha insistido.

La chica, que acaba de cumplir 18 años, ha rebatido esta versión. En su declaración, separada del acusado por un biombo, la joven ha negado la relación de pareja con el procesado. "Éramos amigos. Lo conocí porque yo iba al instituto con sus primos", ha señalado. "Habíamos quedado en su casa para que me ayudara con las clases de inglés. Estábamos solos en el salón, hablando, y se me abalanzó. No me propuso nada, fue repentino. Yo no sabía qué estaba pasando. Le dije que no, no sabía cómo actuar en ese momento. Me quedé en shock, nunca había estado en una situación así", ha afirmado. La chica ha insistido en que el joven la violó y que las relaciones sexuales no fueron consentidas.

La madre de la joven, por su parte, ha explicado que un día llegó de trabajar y se encontró a su hija llorando. "Me dijo que había abusado de ella y presenté la denuncia", ha afirmado, negando así la versión del encausado. "Me dijo que había intentado apartarlo, pero que no pudo", ha dicho.

La Fiscalía y la acusación particular imputan al joven un delito de abuso sexual con penetración, por el que han solicitado una condena de seis años de prisión. La defensa, por su parte, ha reclamado la absolución. El juicio ha quedado visto para sentencia.