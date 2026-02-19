Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detienen a una mujer en Mallorca por envenenar a su marido con medicamentos

El hombre ha tenido que recibir asistencia médica a consecuencia de la intoxicación que sufrió

Agentes de la Ufam de la Policía Nacional, en una imagen de archivo.

Agentes de la Ufam de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. / CNP

Xavier Peris

Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a una mujer de 46 años que presuntamente envenenó a su marido suministrándole altas dosis de medicamentos. El hombre no ha fallecido, aunque ha tenido que recibir asistencia médica. La detenida ha sido conducida hoy a disposición del juzgado de guardia de Palma.

Según las primeras informaciones, la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional de Palma llevó a cabo una investigación sobre el posible envenenamiento intencionado de un hombre, que tuvo que recibir asistencia médica por un posible caso de envenenamiento, al parecer por la ingesta de dosis excesivamente altas de medicamentos. Las gestiones policiales apuntaron a la mujer como principal sospechsa

Tras realizar diversas gestiones los agentes de la Ufam arrestaron a la mujer, una ciudadana española de 46 años, que hoy ha sido conducida a disposicion del juzgado de guardia de Palma.

El alcalde de Cáceres, frente a las firmas en contra de la reforma de Virgen de la Montaña: "Hay que respetar el arbolado en la medida de lo posible"

Rubén Amón recibe el Premio de Periodismo Ciudad de Cáceres por su retrato del verano extremo

Fotogalería | Rubén Amón recibe el XVII Premio Internacional de Periodismo Ciudad de Cáceres

Fotogalería | Así han sido los disfraces más originales de las mascotas de Badajoz

Del Papa León XIV a Marshall de la Patrulla Canina: los disfraces más originales del Concurso de Mascotas de Badajoz

