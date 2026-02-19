Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Un mes de la tragedia: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

El Congreso rechaza petición de Vox de reprobar a Puente tras un mes sin ceses por Adamuz

El Congreso ha rechazado la petición de Vox de reprobar al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ya fue reprobado por la Cámara Baja la semana pasada a petición del PP, al criticar que no haya habido ceses ni dimisiones por el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) que dejó 46 muertos.

La moción ha recogido 168 apoyos, principalmente de Vox, PP y UPN, mientras que ha sido rechazada por 176 diputados, entre ellos los socialistas, Sumar, ERC, Junts, PNV y Bildu.

Durante la moción, debatida este martes, la diputada de Vox, Patricia Rueda, criticó que haya pasado un mes del accidente de Adamuz (Córdoba) "sin ceses ni dimisiones", mientras que el PSOE pidió "un compromiso inequívoco con la verdad" y, el PP, acabar con "las mentiras" de Puente y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.