Investigación
Un hombre muere en Palma tras recibir una descarga de una pistola táser de un policía
El fallecido, muy corpulento, había provocado un altercado en su cada y no obedeció las indicaciones de los agentes
Un hombre de 47 años ha fallecido esta madrugada tras recibir una descarga de una pistola táser por parte de un agente de la Policía Nacional tras provocar un violento altercado en su domicilio, en la barriada de Ciutat Jardí, en Palma. La víctima sufrió una parada cardiorrespiratoria y la dotación de una ambulancia no pudo reanimarle. El Grupo de Homicidios de la Policía ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias del suceso.
Los hechos, según informa la Policía Nacional, han ocurrido sobre las cuatro y cuarto de la madrugada, cuando han recibido un aviso de que había una persona muy alterada, que estaba provocando un altercado violento en su domicilio, en Palma, donde estaba rompiendo objetos y gritando. Sus hijos, menores de edad, se habían refugiado en casa de una vecina.
Al lugar han acudido varias dotaciones de la Policía. Cuando han llegado al lugar el hombre, un individuo muy corpulento de casi dos metros de altura y 150 kilos de peso, se ha enfrentado a ellos con una actitud muy agresiva. Estaba fuera de sí y mostraba síntomas de haber consumido algún tipo de sustancia o de sufrir un trastorno mental.
Los agentes han seguido el protocolo previsto para estos casos. Uno de ellos iba equipado con una pistola táser, y le ha disparado con ella, provocándole una descarga eléctrica con el objetivo de inmovilizarle. Sin embargo, tras recibir la descarga el hombre ha sufrido una parada cardíaca. Los policías han requerido de inmediato la intervención de una ambulancia del 061. Los sanitarios le han practicado las maniobras de reanimación, pero ha sido en vano. El hombre ha fallecido allí mismo.
Una vez que se ha certificado la defunción del hombre se ha informado al juzgado de guardia. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha encargado de la investigación junto con la Policía Científica, y han realizado una inspección en el lugar de los hechos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Más viviendas en el centro de Cáceres: arranca una promoción de nueve apartamentos junto a Cánovas
- El restaurante de Mérida sin carta que solo sirve menú degustación consigue un Sol de la Guía Repsol
- Extremadura volvería a las urnas en torno al 28 de junio si la investidura de Guardiola fracasa
- El barrio de Cáceres que levantó sus casas gracias a piedras traídas con grandes poleas desde La Montaña
- El SES actualiza las tablas salariales de 2026: esto cobran médicos, enfermeras y celadores en Extremadura
- Empleo público en Cáceres: estas son las plazas para el Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación
- El Ayuntamiento de Plasencia recaudará en enero casi 7.000 euros por los mercadillos
- Chefpan ya tiene nuevo dueño y será Ponzano, un gastrobar en la zona emergente del tardeo de Cáceres