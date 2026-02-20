Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Violencia machista

Detenido un hombre en Navarra acusado de asesinar a su mujer

El arrestado también ha herido de gravedad a su propia madre

Un vehículo de la Policía Nacional.

Un vehículo de la Policía Nacional. / EP

EFE

Pamplona

Un hombre ha sido detenido en Sarriguren, en la localidad navarra del Valle Egüés, acusado de asesinar a su mujer con un arma blanca y de herir de gravedad a su madre -suegra de la víctima-, han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

